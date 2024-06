Cristiano Iovino, chi è personal trainer: da Ilary Blasi al caso Fedez/ In trattativa per il Grande Fratello?

Cristiano Iovino prima ha fatto parlare di sé per il presunto flirt con Ilary Blasi, poi per la rissa con Fedez, ma in pochi sanno chi è: il personal trainer, però, potrebbe farsi conoscere proprio in tv, visto che nelle ultime ore stanno circolando indiscrezioni su una presunta trattativa per partecipare al Grande Fratello. Di origini romane, attualmente si divide tra la Capitale e Milano, spostandosi spesso all’estero, visto che è anche imprenditore. Tra le sue passioni, oltre ai viaggi e allo sport, ci sono i tatuaggi, infatti ne ha molti sul corpo che metta in mostra molto spesso sui social.

Cristiano Iovino, infatti, ha un profilo Instagram da oltre 65mila follower, dove il 37enne pubblica in particolare foto dei suoi viaggi e del suo fisico scolpito e tatuato. Prevale ancor più mistero riguardo la sua vita sentimentale, ma non si sa chi è la sua fidanzata e se ne abbia una. A livello ufficiale non ci sono informazioni, ma sono tante le donne che gli vengono associate: l’ultima è Soleil Sorge, prima di lei un’altra ex gieffina, Oriana Marzoli, ma ha fatto parlare di sé per il presunto flirt con Ilary Blasi.

LE (PRESUNTE) FIDANZATE DI CRISTIANO IOVINO E LE VOCI SUL GRANDE FRATELLO…

Cristiano Iovino si è ritrovato suo malgrado coinvolto nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: la conduttrice ha rivelato nel documentario “Unica” su Netflix di aver conosciuto il personal trainer, con cui ha bevuto un caffè, questo il motivo per il quale viene definito sui social come “l’uomo del caffè“. Stando a quanto riportato dai media, nel 2015 ebbe una relazione con Sabrina Ghio, volto di Uomini e Donne e ancor prima ex ballerina di Amici, mentre due anni dopo avrebbe avuto una relazione con l’attrice Alessandra Ferrara. Non confermato anche il presunto flirt con Giulia De Lellis nel 2018, anno in cui avrebbe avuto anche una breve frequentazione con l’influencer Zoe Cristofoli.

Ora sta facendo parlare di sé per la rissa con Fedez e il pestaggio sotto casa sua, ma c’è tanta curiosità sulla sua figura, tanto da diventare appetibile a livello televisivo. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, ci sarebbero trattative per un suo ingresso al Grande Fratello, ma non ci sono riscontri nel merito e, se pure fosse vero, non è detto che queste presunte trattative vadano in porto.











