Cristiano Iovino e la crisi Francesco Totti-Ilary Blasi/ Chi è e che ruolo avrebbe avuto…

Cristiano Iovino amante di Ilary Blasi? Chi è e che ruolo avrebbe avuto nella crisi con Totti

Nel complesso di retroscena rivelati da Francesco Totti nell’intervista bomba al Corriere della Sera, emerge anche la figura di colui con cui Ilary Blasi avrebbe un flirt. La relazione tra l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset è naufragata irrimediabilmente quest’anno, sino all’annuncio della separazione ufficiale lo scorso luglio. Ora però, stando alle parole del Pupone, emerge come l’ex moglie avrebbe avuto un flirt con un misterioso ragazzo milanese: il gossip ne aveva già parlato nelle scorse settimane e l’identikit corrisponderebbe a Cristiano Iovino.

Ilary Blasi dopo le accuse di Francesco Totti si rifugia in famiglia/ Replica al gossip "Amo la pasta cruda"

“Riguardo all’uomo misterioso, Chi aveva fatto il nome di Cristiano Iovino. Personal trainer dal fisico scultoreo, ipertatuato, ricci castani, influencer da quasi 55mila followers e girovago” scrive Repubblica ricostruendo l’identità del misterioso ragazzo che avrebbe fatto breccia nel cuore di Ilary Blasi. Ragazzo con cui si sarebbe frequentata a Milano lasciando Francesco Totti all’oscuro di tutto, con la complicità della sua parrucchiera nonché grande amica Alessia Solidani, che avrebbe mantenuto il silenzio sulla presunta tresca amorosa.

Alex Nuccetelli "Totti Ilary Blasi? Tempo del giudizio"/ "Bacio con Noemi Bocchi a…"

Francesco Totti sul nuovo flirt di Ilary Blasi: “Totalmente diverso da me“

Anche la pagina Instagram The Pipol Gossip snocciola qualche informazione sul presunto amante di Ilary Blasi: “Come già anticipato da noi, si tratterrebbe di Cristiano Iovino, l’uomo tatuato dai tratti mediterranei. Muscoloso personal trainer e influencer – operativo tra Roma e Milano (tra un viaggio e l’altro, il suo profilo Ig trabocca di foto di vacanze: Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como), noto alle cronache rosa come ex boyfriend di Giulia De Lellis, Sabrina Ghio e Zoe Cristofori (prima che diventasse la compagna del difensore milanista Theo Hernandez)“.

Muccino vs Bernardini de Pace "Legale di Totti rovina figli"/ Lei "Non vale nulla"

Potrebbe dunque essere lui la nuova fiamma di Ilary Blasi. Il condizionale è d’obbligo dal momento che non sono arrivate conferme né smentite. Lo stesso Francesco Totti, nell’intervista al Corriere della Sera, ha parlato del tradimento dell’ex moglie senza però fare nome e cognome del misterioso uomo: “È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA