Cristiano Iovino, flirt con Ilary Blasi?/ Dopo le parole di Totti, rompe il silenzio…

Cristiano Iovino, il personal trainer accostato al nome di Ilary Blasi, rompe il silenzio e lo fa dopo l’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni del Corriere della Sera in cui ha svelato alcuni dettagli su quanto accaduto nella sua vita coniugale nel corso dell’ultimo anno. “Non sono stato io a tradire per primo. A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi”, ha dichiarato Totti al Corriere senza, tuttavia, fare alcun nome. Dopo le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma, i riflettori sono stati puntati sul personal trainer Cristiano Iovino che, nei mesi scorsi, è stato proprio accostato alla Blasi.

L’AdnKronos ha così contattato Cristiano Iovino che, ai microfoni dell’agenzia di stampa, ha commentato con poche dichiarazioni la situazione tra Totti e Ilary.

Le dichiarazioni di Cristiano Iovino

Nessun riferimento esplicito da parte di Francesco Totti a Cristiano Iovino il quale, tuttavia, ha commentato ai microfoni dell’AdnKronos la fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma. “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”, ha risposto il personal trainer.

Iovino ha preferito così non aggiungere altro sulla fine di uno degli amori che ha fatto sognare gli italiani per vent’anni e che, da tre mesi, è finito occupando le prime pagine di tutti i giornali di cronaca rosa.

