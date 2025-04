Se l’indagine per evasione fiscale è un fronte che si sta chiudendo per Francesco Totti, visto che si andrebbe verso l’archiviazione, resta aperto quello della spedizione da Ilary Blasi. Ma ora irrompe sulla scena Cristiano Iovino, in qualità di testimone nel processo: il giudice lo ha convocato in tribunale, ma non è sicura la presenza, visto che già in passato aveva evitato di recarsi in aula, presentando le opportune motivazioni.

Il personal trainer, di cui recentemente si è parlato in relazione a Fedez e al pestaggio subito sotto casa sua a Milano, era già noto per i suoi clienti vip, ma soprattutto per la presunta relazione con la conduttrice.

In un’intervista fu lo stesso Cristiano Iovino a dichiarare di aver avuto una relazione con la moglie del calciatore, la quale invece ha sempre sostenuto che si erano semplicemente visti per un caffè. Ne aveva parlato, ad esempio, anche nella docuserie su Netflix, da qui anche l’espressione “l’uomo del caffè” con cui è stato definito Iovino.

PERCHÈ CRISTIANO IOVINO È CHIAMATO A TESTIMONIARE IN AULA

Le versioni di Ilary Blasi e Cristiano Iovino, dunque, divergono, ma possono avere un peso non indifferente nel processo, perché il personal trainer potrebbe aver avuto un ruolo nella fine del matrimonio tra la conduttrice e Francesco Totti. Ciò è quantomeno la tesi sostenuta dall’ex capitano della Roma, mentre l’ex moglie attribuisce a lui e ai suoi tradimenti con Noemi Bocchi la fine della loro relazione.

Le loro divergenze, comunque, riguardano soprattutto la sfera economica, ma un primo segnale di distensione era emerso nel novembre scorso, quando i due si strinsero la mano in tribunale. In realtà, non c’è mai stato un riavvicinamento, anzi le tensioni restano anche per via delle reciproche accuse di infedeltà.

Di conseguenza, la battaglia legale tra i due va avanti, con l’obiettivo comune di far valere le proprie ragioni. Intanto, Totti può dirsi soddisfatto per la richiesta di archiviazione della procura per quanto riguarda l’indagine sulla presunta evasione delle tasse.