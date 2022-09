Cristiano Iovino presunto amante di Ilary Blasi?/ “Indicato come rovina famiglie, ha paura di andare in giro”

Rottura Ilary Blasi e Francesco Totti, Cristiano Iovino: “Sono davvero provato“

Nel turbinio di voci che si sono espresse sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, se n’è aggiunta un’altra, meno coinvolta nella vicenda ma comunque fondamentale. A parlare è infatti Veronica, sorella di Cristiano Iovino, indicato come il presunto amante della conduttrice Mediaset e per il quale il matrimonio con l’ex calciatore sarebbe andato in crisi. Intervistata dal settimanale DiPiù, la sorella del personal trainer romano interviene sulla questione, svelando quanto il fratello stia soffrendo per la situazione mediatica creatasi.

“Da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Ilary, mio fratello ha paura di andare in giro in Italia. È tornato per pochi giorni e poi, visto quello che stava accadendo intorno al suo nome, è ripartito” confessa la donna. Iovino si sentirebbe bersagliato dalle critiche, ora che il suo nome è finito al centro delle attenzioni del gossip: “Cristiano mi ha detto: ‘Veronica, non so che dirti, sono davvero provato. Soffro parecchio la situazione che si è creata perché mi sento bersagliato e lo sai che non me lo merito’“.

Cristiano Iovino, parla la sorella: “Non gli fa piacere essere indicato come rovina famiglie“

Nel corso dell’intervista a DiPiù, Veronica ha parlato di come il fratello Cristiano Iovino stia affrontando il gossip, dopo la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Ripercussioni a livello lavorativo non ne ha avute. Anzi, finire al centro di una storia del genere gli ha fatto un po’ di pubblicità. È a livello personale che sta soffrendo. A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie, tantomeno a lui. Soprattutto perché è una persona perbene, un grande lavoratore. Da un po’ non si fa vedere a Roma, preferisce stare a Milano o all’estero. Mi ha detto: ‘Veronica, Roma è piena di matti e andare in giro è diventato pericoloso per me’“.

E confessa da dove sia presumibilmente nato il gossip che ha coinvolto il fratello Cristiano e Ilary Blasi: “Lui conosce tante persone e in discoteca, tempo fa, lo avrebbero visto in un atteggiamento un po’ più intimo del solito con Ilary Blasi: da lì sarebbe nato il gossip. A me Cristiano non ha confermato nulla, mi ha solo detto che per questa storia che lo ha coinvolto è provato. Non vive più“. Il personal trainer non avrebbe dunque confermato il presunto flirt con la conduttrice Mediaset, della quale aveva già rivelato di essere solo un amico.











