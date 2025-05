Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares: matrimonio e figlio per la coppia di Uomini e Donne

Tra le coppie nate nella scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne spicca quella formata da Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares. Il loro amore è nato all’improvviso nello studio del dating show di canale 5 al punto che, nessuno, inizialmente, avrebbe scommesso sulla loro durata. Dopo una breve frequentazione, infatti, entrambi hanno capito di non avere occhi per nessun altro annunciando l’addio alla trasmissione. Fuori dal programma di Maria De Filippi, hanno affrontato anche un momento difficile al punto che avevano annunciato la rottura.

L’amore, però, è stata più forte di tutto e tutti e i due non solo sono tornati insieme, ma hanno deciso di fare anche un passo importante. Tra poche settimane, infatti, Cristiano e Asmaa diventeranno genitori. Per il cavaliere sarà il primo figlio mentre per Asmaa, già mamma di un bambino, sarà il secondogenito. La coppia, inoltre, convolerà presto a giuste nozze dopo la proposta di matrimonio che Cristiano ha deciso di fare proprio nello studio dove il loro amore è nato.

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares: il traguardo della coppia

Prima di conoscere il loro bambino e di convolare a nozze, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno festeggiato il primo anno d’amore. “365 days”, ha scritto Asmaa pubblicando una foto di coppia nello studio di Uomini e donne. Lunghissima e bellissima la dedica di Cristiano alla sua futura moglie. “Ho avuto la pelle d’oca mentre guardavo cosa è successo in quest’anno insieme”, ha scritto l’ex cavaliere del trono over.

“Io ho sempre creduto nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell’istinto. Ho sempre creduto in tutto quello che il mio corpo sceglieva prima ancora della mia testa. In questi 12 mesi ho avuto la conferma, quelle emozioni che ho sentito abbracciandoti allora in studio, sono diventate ancora più forti, si è aggiunta una fortissima intesa mentale ed un grande sentimento che scoppia nel cuore. Tu sei il mio grande amore, voi siete la mia famiglia”, ha concluso.

