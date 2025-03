Cristiano Lo Zupone ed Asmaa Fares si sposano: proposta di nozze ad Uomini e Donne, anticipazioni

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, nelle prossime puntate andrà arriverà la proposta di matrimonio in studio per una coppia del Trono Over: Cristiano Lo Zupone ed Asmaa Fares si sposano! A rivelarlo è stato l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni che ha fornito le anticipazioni di ciò che è successo nella registrazione. Senza scendere troppo nei dettagli ha rivelato: “Sono stati ospiti Cristiano ed Asmaa. Lui con due striscioni le ha chiesto di sposarlo.”

E dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre anche la risposta della donna: un sonoro SI!. Insomma non si hanno molti dettagli ma sicuramente nelle prossime puntate i telespettatori assisteranno ad un momento molto romantico. La proposta di matrimonio arriva a pochi mesi da un altro tenero annuncio: Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone presto diventeranno genitori, infatti, Asmaa è incinta del primo figlio della coppia. Insomma periodo magico e felice per l’ex dama e l’ex cavaliere che hanno visto il loro amore nascere nel Trono Over.

Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone ed Asmaa Fares: dalla crisi al matrimonio e la nascita del primo figlio

Il percorso di Cristiano Lo Zupone ed Asmaa Fares a Uomini e Donne è stato contraddistinto da alti e bassi. Dopo un vero e proprio colpo di fulmine Asmaa e Fares hanno lasciato il parterre di Uomini e Donne il 24 maggio 2024. Durante la relazione, però, ci sono state crisi e incomprensioni ed a luglio del 2024 i due avevano annunciato la rottura salvo poi essersi riconciliati e rilasciati nell’ottobre dello stesso anno. A novembre c’è stato il ritorno di fiamma ed adesso pare che tra i due regni il sereno. Asmaa e Cristiano hanno annunciato la gravidanza nei mesi scorsi ed adesso, stando alle anticipazioni Uomini e Donne nelle prossime puntate vedremo la romantica proposta di nozze.