Cristiano Malgioglio a Verissimo: “A Sanremo ho pensato a Raffaella Carrà”

Cristiano Malgioglio ha fatto tappa a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha colto l’occasione anche per parlare della sua esperienza al Festival di Sanremo: “Ho pensato a Raffaella Carrà quando scendevo le scale dell’Ariston, io ricordo sempre tre persone che sono Raffaella, Sophia Loren e il presidente Silvio Berlusconi, lui mi disse che piacevo molto alla gente perché non sono volgare”. Riguardo alla sua immagine nel mondo dello spettacolo ha confessato: “Posso piacere o non piacere, nella mia vita però ho fatto tanti sacrifici, sapevo fare solo questo e non altre cose, la mia vita è stata molto dura. Quando andavo nelle case discografiche si spaventavano, devo dire grazie a Fabrizio De Andrè che mi ha portato a Milano, ma non ho mai pensato di cambiare”.

Sempre nel salotto di Verissimo, Cristiano Malgioglio ha parlato dell’esperienza sanremese con Bianca Balti: “E’ stata molto amabile, ci siamo capiti subito e le sono stato vicino, lei è stata affettuosa”. Malgioglio ha poi lanciato un appello a Carlo Conti per portare Silvia Toffanin a Sanremo il prossimo anno: “Sarebbe bellissimo vederti, se ti chiama ci vai subito, devi correre”.

Cristiano Malgioglio e il rapporto con Fabrizio De Andrè

In passato Cristiano Malgioglio aveva rivelato in una intervista concessa al Corriere della sera del suo rapporto con molti grandi artisti, come Fabrizio De Andrè, con il quale ha costruito un legame molto speciale:

“Lo andavo a disturbare in continuazione. Un giorno mi ha ricevuto e sono riuscito a fargli sentire le mie canzoni. A quel punto mi aveva promesso di farmi conoscere il capo della Ricordi, a Milano, e sapendo che non avevo soldi nemmeno per il treno, mi aveva pagato il biglietto in prima classe, una meraviglia. Lì, ho conosciuto Dori Ghezzi: li ho fatti incontrare e da quella sera non si sono più lasciati”.

