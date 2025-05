Cristiano Malgioglio annuncia il matrimonio a Verissimo

Tra gli ospiti della speciale puntata di Verissimo dedicata ad Amici, ha fatto tappa anche Cristiano Malgioglio. L’artista si è lasciato andare a un grande annuncio, visto che ha svelato al pubblico che presto convolerà a nozze.”Molto presto mi sposerò, Alessandra Celentano sarà la mia testimone. Non ho ancora deciso la data” le parole del paroliere siciliano a Verissimo da Silvia Toffanin. Non posso dire molto, però è presto. Mi sposerò con lui (l’ormai storico fidanzato turco) a Istanbul. Così gli lascerò tutta la mia eredità”, ha poi aggiunto scherzando ma forse non troppo. In studio c’era anche Alessandra Celentano, che ha ammesso che sarà presente alle nozze.

“No, non mi vestirò di bianco, forse di rosa shocking. Ancora dobbiamo fissare la data”, ha aggiunto Cristiano. “Io e Alessandra saremo le testimoni”, ha poi aggiunto Toffanin non molto convinta da questo annuncio. Vedremo come andranno davvero le cose quando sarà resa nota anche la data del matrimonio per Cristiano Malgioglio e lo storico fidanzato.

Cristiano Malgioglio ospite a Verissimo con il futuro marito?

L’ultima puntata di Verissimo di questa stagione televisiva è andata in archivio, ma non bisogna escludere che al ritorno del programma dalle ferie Cristiano Malgioglio non possa riapparire nel salotto di Silvia Toffanin con il futuro marito. Poco dopo l’annuncio riguardo al matrimonio, Cristiano Malgioglio ha cantato il suo ultimo singolo, “Alè alè”, realizzato in collaborazione con il gruppo cubano “Gente de Zona”. “Questa canzone la dedico a Maria che mi ha voluto per il terzo anno ad Amici, a te Silvia che sei una grande lavoratrice e poi a te Alessandra” ha detto Cristiano a Verissimo.

Dopo aver cantato Malgioglio si è poi lasciato andare a una proposta: “E chissà magari la prossima volta vengo a trovarti con una persona speciale…”. “Chi? Tuio marito?”, ha domandato Silvia. E dunque non resterà che aspettare di avere ulteriori informazioni”.