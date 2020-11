Cristiano Malgioglio/ “Al GF Vip? Per Signorini e per scappare dal Covid”

Cristiano Malgioglio è pronto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5. L’artista, intervistato sul settimanale Chi, ha svelato che presto rientrerà nella casa più famosa d’Italia dopo essere stato protagonista indiscusso della seconda edizione e poi opinionista: “Se e dici se farò questo reality, lo farò per Alfonso Signorini e anche perché in questo momento sento il bisogno di proteggermi dal Coronvirus: la casa del GF Vip per me è la protezione assoluta”, ha detto l’artista cercando di mantenere alta la suspence. Malgioglio è certo che la sua presenza potrebbe allegria all’interno della casa “anche se ci sono alcuni personaggi là dentro che non hanno niente a che vedere con me”. Il paroliere avrebbe preferito trovare lo scrittore Fulvio Abbate, che è stato nella casa solo pochi giorni.

CRISTIANO MALGIOGLIO: I PREFERITI DEL GF VIP

Nella lunga intervista su Chi, Cristiano Malgioglio ha espresso qualche parere sui concorrenti del Grande Fratello Vip 5: “Andrea Zelletta ha una faccia stupenda. Enock, che ho conosciuto da Chiambretti, è dolce e molto affettuoso. E poi è molto carino Tommaso Zorzi, anche se è un po’ esagerato nel suo modo di fare e di vivere… Diciamo, senza di lui la casa non avrebbe lo stesso ritmo”. Per l’artista l’ingresso nella casa gli darà la possibilità di abbracciare nuovamente le persone: “La cosa peggiore è che il virus mi ha privato di tutti gli affetti, di tutti gli abbracci. Ho una immensa voglia di abbracciare e lo farò nella casa, almeno lì potrò farlo”. Malgioglio vorrebbe abbracciare per prima la contessa perché percepisce la sua infelicità. Se potesse scegliere una compagna di avventura, Cristiano sceglierebbe Elettra Lamborghini, perché è simpatica e giovane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA