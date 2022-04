Cristiano Malgioglio/ “Amanda Lear ha chiuso la boutique? La mia rimane aperta…”

Cristiano Malgioglio è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 23 aprile 2022. Il cantante ha rotto il ghiaccio sottolineando di amare molto il contatto con la gente e il mercato al mattino: “Quando vedo una cassa di pomodori, mi fermo a osservarla ammaliato. Per me è come se vedessi uno smeraldo, quel rosso è meraviglioso. Non so, forse dovrei andare da un analista, ma il pomodoro mi piace”.

CRISTIANO MALGIOGLIO: “AMANDA LEAR HA CHIUSO LA BOUTIQUE, IO NO”

Parlando di sé, Cristiano Malgioglio ha detto di avere tante insicurezze, specificando che a volte queste fanno crescere. Dopodiché, l’artista ha rivelato di essere arrabbiato con Miguel Bosè, che non lo ha menzionato nella sua autobiografia: “Ci sono rimasto male, ma pazienza, non è un problema questo”. In riferimento ad Amanda Lear (lei sì, citata da Bosè nella sua autobiografia, ndr), Cristiano Malgioglio si è concesso una battuta: “Amanda dice che ha chiuso la sua boutique? Io la mia la lascio ancora aperta. Non si sa mai che entri ancora qualcuno… Cercherò di spalancare la porta della boutique!”. Commozione, infine, nel ricordo di Raffaella Carrà: “Per lei ho fatto tante cose. Non ci frequentavamo molto, però quando sono uscito dalla casa del Grande Fratello Vip ci siamo sentiti, ha fatto una cena con me e voleva sapere tutto, si divertiva molto”.

