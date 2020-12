Cristiano Malgioglio “Anche io innamorato di un etero..”/ Rivelazione choc a Tommaso Zorzi

Cristiano Malgioglio rivela a Tommaso Zorzi: “Anche io innamorato di un etero..”

Cristiano Malgioglio è diventato in poco tempo un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi della casa del Grande Fratello Vip 2020. Il paroliere è stato accolto nel migliore dei modi da tutti e in questi giorni ha avuto modo di dire la sua sui protagonisti della casa analizzando situazioni e personaggi e, soprattutto, diventando subito il punto di riferimento di Tommaso Zorzi. Dopo l’uscita dalla casa di Francesco Oppini, l’influencer si è lasciato andare a lacrime e strazi fino a che proprio Cristiano Malgioglio non lo ha preso da parte per parlare con lui di quello che è successo. Il paroliere ha ammesso di esserci passato, di essersi innamorato di un etero (senza rivelare nome o dettagli sul suo conto) e di sapere bene qual è la sensazione e quali sono le emozioni che Tommaso Zorzi sta provando ed è stato proprio alla fine di questo discorso che lui ha ammesso i suoi sentimenti tra le lacrime.

Cristiano Malgioglio amico delle donne al Grande Fratello Vip 2020

Cristiano Malgioglio è entrato nella casa perché bisognoso di affetto e per la voglia di socializzare e ha trovato tutto quello che cercava. Non solo Cristiano Malgioglio è diventato amico di Zorzi ma anche delle ragazze della casa facendo i complimenti a Dayane Mello ritenendola folle e imprevedibile ma non come offese ma proprio come veri e propri punti di forza. Le ragazze apprezzano e anche Stefania Orlando si è molto avvicinata a lui rivelando di essere un po’ in difficoltà per aver portato scompiglio nella casa con le sue nomination che hanno portato alle lacrime e alla furia anche Adua del Vesco che non si aspettava proprio il suo tradimento. Alla fine toccherà proprio a Malgioglio riportare la pace in casa, questo suo modo di fare gli assicurerà una lunga permanenza nella casa? Siamo sicuri di sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA