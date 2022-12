Cristiano Malgioglio annuncia: “Mi sposo!”/ “Farò matrimonio prima di Cher…”

Cristiano Malgioglio, com’è solito fare, ha spiazzato tutti annunciando il suo matrimonio. È accaduto in occasione della puntata di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone, quando è stato mandato in onda un servizio realizzato nel backstage di “Ballando con le Stelle” dall’inviato Valerio Scarponi. Il giornalista e il celebre paroliere stavano chiacchierando del più e del meno davanti alle telecamere Rai, quando, improvvisamente, quest’ultimo ha cominciato a rivolgersi direttamente alla Bortone…

CRISTIANO MALGIOGLIO: “MI SPOSO, VOGLIO FARE IL MATRIMONIO PRIMA DI CHER”

Nel prosieguo dell’intervista, Cristiano Malgioglio ha dapprima detto che molto presto ha intenzione di recarsi nello studio di “Oggi è un altro giorno” in qualità di ospite e in compagnia del suo fidanzato, presentandolo in maniera ufficiale e per la prima volta a livello televisivo. Poi, non pago di questa affermazione, Malgioglio ha detto, tra il serio e il faceto: “Mi sposo! Lo dico perché c’è Cher che ha un ragazzo giovanissimo e allora, prima che lo faccia lei, voglio farlo io!“. Iva Zanicchi, presente in studio, ha sorriso e ha commentato: “Non so se sia vero quello che dice… Cristiano, hai 3 o 4 fidanzati: devi sceglierne uno!”.

