Cristiano Malgioglio annuncia il matrimonio

Cristiano Malgioglio, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo e anticipata da Superguidatv, annuncia l’imminente matrimonio con il fidanzato Onur. Reduce dal ruolo di giudice del serale di Amici 24, il paroliere è pronto a coronare il suo sogno d’amore con l’uomo che ha rapito il suo cuore e con cui vive una relazione lontano dalle luci dei riflettori.

Come fa sapere Superguidatv, Cristiano Malgioglio è arrivato nello studio di Verissimo insieme ad Alessandra Celentano mostrando un filmato dei momenti del serale, in particolare, dei balli che hanno fatto insieme. La Celentano ha così espresso parole di stima e ammirazione per l’artista. Per Malgioglio e la Celentano è stato un momento bello che si è concluso con un annuncio da parte di Malgioglio che ha svelato che si sposerà a novembre e che il testimone di nozze sarà Alessandra Celentano.

Chi è Onur, il fidanzato di Cristiano Malgioglio

Onur sarebbe accanto a Cristiano Malgioglio da qualche tempo e lo avrebbe accompagnato anche al Festival di Sanremo. Dopo la partecipazione al Festival, Malgioglio ha spiazzato tutti così: “Ho sempre chiuso le mie storie prima che fossero gli altri a lasciarmi, ho paura delle relazioni perchè prima o poi finiscono e preferisco io chiuderle per non soffrire”

A distanza di mesi, però, Malgioglio spiazza tutti annunciando il matrimonio con Onur che sarebbe il fidanzato turco del paroliere che avrebbe la metà dei suoi anni. “Onur era venuto in Italia per starmi vicino, ma poi è ripartito per lavoro. Adesso lo raggiungo io in Turchia”, aveva detto lo scorso novembre. La fine del 2025, dunque, sarà il momento del matrimonio più atteso dell’anno? Ad oggi, la data del matrimonio non è ancora stata annuncia.

