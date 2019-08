CRISTIANO MALGIOGLIO/ Arisa irrompe nella camera d’hotel: “molto imbarazzo”

Cristiano Malgioglio continua a far divertire con i suoi video su Instagram. Questa volta a sorpresa ecco irrompere nella camera d’hotel Arisa, la cantante di “Meraviglioso amore mio”. “Quando @arisamusic e @sanpirro fanno incursione nella mia privacy fingendosi per il portiere dell” Hotel. Piacevole sorpresa ma anche molto imbarazzo perche’ la mia stanza era a soqquadro. Comunque li AMO” scrive il cantautore nella didascalia su Instagram (qui il video) dove è una celebrità. I suoi video, infatti, collezionano centinaia e centinaia di likes e visualizzazioni anche da parte di personaggi famosi. Basti pensare che Paris Hilton, cantante ed imprenditrice di fama mondiale, è una sua grande fan. Non è la prima volta, infatti, che Paris ha condiviso nelle sue Instagram Stories un video o foto di Malgioglio. E’ successo anche questa volta come racconta la zia Malgy su Instagram: “Anche la mia amica @parishilton ormai ama i miei video…come voi amici miei di Instagram. E come anche tante altre star in giro per il mondo… Sensualità, allegria, mescolata con un po’ di pazzia fanno il perfetto mix di ciò che è il mio personaggio…”. Questa volta però Malgioglio si spinge oltre proponendosi per una collaborazione con la ricca ereditiera: “faremo una collaborazione insieme, Paris? Ai posteri l’ardua sentenza. Miss you and hope to see you soon. Love Your song “Lone Wolves”. (clicca qui per il video)

Cristiano Malgioglio e Paris Hilton: collaborazione in arrivo?

Cristiano Malgioglio pronto a collaborare con Paris Hilton. Il cantautore e personaggio televisivo si è proposto alla cantante, modella ed attrice americana per una collaborazione di lavoro. Chissà che la ricca ereditiera non decida di lavorare proprio con la Zia Malgy che sui social impazza tra video virali e frasi oramai diventate cult. Una cosa è certa: il pubblico è pronto ad applaudirli considerando i commenti postati sotto il video di Malgioglio. “Vogliamo una collaborazione” scrive un utente, mentre un altro: “Caro Cristiano, di tutti gli artisti tu sei quello che adoro di più!! Come artista sei il top ! Hai scritto canzoni che resteranno nella storia, come uomo sempre discreto, mai uno scandalo, la tua Vita privata è privata !!! Nn come certuni che x farsi pubblicità mettono in piazza la loro vita ! Tu nn sei questo, la gente ti ama x la tua professionalità”.

Cristiano Malgioglio: i suoi video impazzano su Instagram

Cristiano Malgioglio quotidianamente condivide foto e video con i suoi follower su Instagram. In questi giorni l’opinionista del Grande Fratello ha postato un video in cui gioca con un gonfiabile a forma di ciambella. Fin qui nulla di strano, se non fosse che poco dopo la zia Malgy getta a terra un pallone su cui si siede per praticare degli esercizi per le gambe incontrando non poche difficile nel rialzarsi visto che resta incastrato nella ciambella! “Questione di colpi di sole…per fortuna é arrivato il mio bagnino in soccorso…mentre la mia collaboratrice, se la ride e solo dopo mi aiuta” scrive Malgioglio come didascalia di un video diventato ancora una volta virale sui social!



