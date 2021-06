Cristiano Malgioglio/ Arriva la sua nuova canzone: “Non chiamatela tormentone”

Dopo aver condotto insieme a Gabriele Corsi l’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest che ha visto trionfare i Måneskin, per Cristiano Malgioglio è tempo di una nuova apparizione in tv. Tra le interviste in onda questo pomeriggio a Verissimo – Le storie c’è infatti anche quella che il celebre cantautore e paroliere originario di Ramacca (Catania) rilasciò a gennaio. Nel corso della sua chiacchierata con Silvia Toffanin, Malgioglio ripercorre la sua vita e la sua carriera soffermandosi in particolare sui momenti difficili, uno dei quali vissuto proprio nell’ultimo periodo e legato alla paura di ammalarsi di coronavirus (il cantautore ha 76 anni e rientra nella cosiddetta categoria ‘a rischio’). A distrarlo ci ha pensato la televisione, ancora una volta, da lui vista come un approdo sicuro pieno di amici pronti a ospitarlo e, in questo senso, a sostenerlo. La nuova puntata di Verissimo – Le storie andrà in onda su Canale 5 e in streaming in contemporanea sul portale Mediaset Infinity.

La nuova canzone di Cristiano Malgioglio

Tv a parte, per Cristiano Malgioglio è tempo di un nuovo progetto musicale dal titolo (tradotto) Tutti mi guardano. Il brano è già stato inciso, e una fonte del Tempo lo definisce “una vera bomba”. Lo stesso Malgioglio, alla vigilia dell’Eurovision, aveva parlato della sua nuova canzone come di “una roba da mettersi le mani nei capelli”: “Tutti balleranno questa canzone”. L’annuncio è arrivato ai microfoni di Rtl 102.5 News, anche se, in quell’occasione, il cantautore non ha svelato molti dettagli. Dalle sue (poche) parole, però, intuiamo che si tratterà dell’ennesimo pezzo dal ritmo latino-americano che nella produzione vedrà coinvolti alcuni amici vip del cantautore. La scorsa volta era toccato a Barbara D’Urso; in questo caso, per ora, le informazioni sono decisamente più scarse.

Gli auguri di Cristiano Malgioglio a Raffaella Carrà

Quattro giorni fa, su Instagram, Cristiano Malgioglio è tornato a parlare di Tutti mi guardano: “Un (bacio) a voi ragazzi di Instagram”, ha scritto, nel post in cui anticipa l’uscita, “tra qualche giorno”, di questo nuovo pezzo. “Non chiamatela tormentone”, avverte. “È una canzone di quelle che si fanno ascoltare. Spero vi piaccia”. E in un altro post: “Ho bisogno di allegria, di ballare, di ascoltare della musica che mette il ritmo nel corpo. Ancora qualche settimana e in anteprima vi farò ascoltare la mia nuova canzone. Almeno… spero vi farà buona compagnia”. La data di uscita è ancora incerta. Intanto, nel giorno del 78esimo compleanno della sua amica e collega Raffaella Carrà, Malgioglio ha voluto renderle omaggio con un altro post: “Tu per me sei mito, star, diva e artista completa”, scrive, sotto a un video della Carrà che interpreta Forte forte forte, regalatale proprio da lui. “Grazie per aver reso famoso il sottoscritto anche in America Latina”.

