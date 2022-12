Cristiano Malgioglio, ballerino per una notte a Ballando con le stelle/ Ballo con dedica al fidanzato?

Cristiano Malgioglio, dal canto al ballo: divertimento assicurato da Milly Carlucci

Per Cristiano Malgioglio è un periodo d’oro. Tutti lo vogliono, ma lui si concede col contagocce, solo dove si sente veramente a casa. Come a Ballando con le Stelle 2022, per esempio. E non a caso il rapporto con Milly Carlucci è pazzesco, c’è grande sintonia ed un affetto sincero. Per questo motivo il buon Malgioglio ha accettato l’invito di partecipare alla semifinale del programma, dove indosserà le vesti di ballerino per una notte. Oltre a lui, durante la serata, vedremo all’opera Sara Simeoni ed il mitico Zdenek Zeman.

Michael, ex fidanzato Cristiano Malgioglio/ Colpo di fulmine grazie ad uno... yogurt

Cristiano Malgioglio intanto scalpita per il debutto del suo nuovo programma, dal titolo “Mi casa es tu casa”, lo show in cui il cantante indosserà i panni di conduttore ed intervisterà personaggi noti, seguendo lo stile di “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà. Il programma, originariamente pensato per Rai3, è stato poi spostato nel palinsesto di Rai2, dove debutterà a breve. L’ospitata alla semifinale di Ballando con le Stelle, sarà dunque l’occasione di rinnovare l’invito a tutti i telespettatori a seguire il nuovo programma di Cristiano, su cui aleggia grande curiosità.

VALERIA MARINI/ "Tale e Quale show? Sul palco tremavo! Ho scoperto che mi emoziono ancora tanto"

Cristiano Malgioglio, il suo ‘tesoretto’ per la semifinale di Ballando con le Stelle 2022

Niente canto, ma sicuramente tanto ballo per Cristiano Malgioglio questa sera, venerdì 2 dicembre, nella semifinale di Ballando con le Stelle 2022. Chissà se, tra un passo e l’altro, scapperà la dedica per il misterioso fidanzato turco, con cui secondo i racconti di Cristiano, sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine, ormai qualche tempo fa.

“Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”, ha raccontato a proposito del loro primo incontro. Questa sera però dovrà farsi valere in pista da ballo, in palio infatti ci sarà un tesoretto che potrà cambiare le sorti dei concorrenti in cerca di un posto per la finalissima della prossima settimana.

Malgioglio racconta il dolore per la morte di sorella e nipote/ "Mi hanno cambiato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA