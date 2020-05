Cristiano Malgioglio cade a Live non è la D’Urso/ Video: “Colpa dei pantaloni…”

Pubblicità

Rovinosa caduta per Cristiano Malgioglio durante Live Non è la D’Urso. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per l’ospite di Barbara D’Urso che scivola dalla poltrona per colpa dei pantaloni. Almeno questo è quanto sostiene il cantautore, già virale sui social con la sua caduta dalla poltroncina bianca di Live. Cristiano Malgioglio l’ha presa con ironia e si è messo a ridere, attribuendo le responsabilità della caduta proprio ai suoi pantaloni. Rovinosa caduta per Cristiano Malgioglio durante Live Non è la D’Urso. Nessuna conseguenza, fortunatamente, almeno questo è quanto sostiene il cantautore, già virale sui social con la sua caduta dalla poltroncina bianca di Live. Cristiano l’ha presa con ironia e si è messo a ridere, attribuendo le responsabilità della caduta proprio ai suoi pantaloni.

Cristiano Malgioglio è scivolato, tutta colpa dei PANDALONI 😂#noneladurso pic.twitter.com/0WXYAKrhm9 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 31, 2020

Cristiano Malgioglio cade a Live non è la D’Urso: la polemica sulla mascherina

Cristiano Malgioglio cade a Live non è la D’Urso, ma alza anche una bagarre con la padrona di casa. Barbara D’Urso infatti si arrabbia al suo ingresso in studio, perché il noto paroliere non vuole togliere la sua mascherina piena di colori sgargianti nonostante siano mantenute le distanze di sicurezza. Il motivo non è chiaro anche se Malgy sottolinea che si tratta di una scelta legata al fatto che non si è truccato. Sui social network intanto il pubblico inizia a battibeccare, creando due fazioni. Da una parte c’è chi si schiera completamente dal lato di Barbara D’Urso, considerando il suo atteggiamento eccessivo, mentre dall’altro chi lo difende specificando che forse sarebbe il caso di garantire a tutti di poter prendere le proprie scelte per stare poi tranquilli.



