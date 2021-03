Cristiano Malgioglio “Cambierei solo per Ferzan Ozpetek”/ “Il mio fidanzato turco..”

Cristiano Malgioglio e il debole per Ferzan Ozpetek

Cristiano Malgioglio “Cambierei solo per Ferzan Ozpetek”. Questo è quello che si evince dalla lunga intervista che l’opinionista ha rilasciato al settimanale Chi in cui ammette di essere più pronto ad osare adesso rispetto agli inizi della sua carriera e, in particolare, rispetto a quando qualcuno voleva cambiarlo. Malgioglio confida al settimanale che proprio Sophia Loren gli ha chiesto di non cambiare mai la sua immagine e lui, a distanza di anni, non può che ringraziarla visto che continua a lanciare mode che spesso anche i calciatori copiano. Anche in materia di look Malgioglio non ha dubbi ma se una volta preferiva vestirsi firmato, adesso sa bene che quello che tutti si aspettano da lui è la sorpresa e per questo spesso compra ovunque, mercatino compreso. La questione rovente dell’intervista, però, riguarda quello che definisce “suo fratello” ovvero Ferzan Ozpetek: “Ho solo un sogno, quello di girare un film con lui! Un numero uno, il mio regista preferito”.

Nell’intervista poi continua spiegando: “Abbiamo molto in comune, emozioni, vissuti e incontri. E’ il fratello che ho sempre sognato e solo a lui permetterei di stravolgere la mia immagine”. A quanto pare quindi per Ozpetk Cristiano Malgioglio sarebbe pronto a tutto ma questo suo debole per i turchi non riguarda solo il regista in questione ma anche il suo giovane amore. Da tempo ormai ha rivelato di avere un fidanzato turco e a tal proposito ha rivelato: “Il Covid ci ha separati, ma non ci ha mai diviso. La tecnologia è stata la nostra salvezza. L’altro giorno l’ho rimproverato, aveva una barba lunghissima. Dopo poco mi ha videochiamato e di era rasato. Tutto..”.

