Cristiano Malgioglio/ Canta e balla “Jerusalema” a Domenica Live

Puntata da non perdere quella di Domenica Live in onda oggi, domenica 20 settembre 2020 su Canale 5, in particolare per tutti i fan di Cristiano Malgioglio. Il cantante e paroliere darà vita infatti ad un’esibizione che promette di restare negli annali. Cosa bolle in pentola? Ve lo diciamo subito: Cristiano Malgioglio ballerà e canterà Jerusalema, il tormentone di questa strana estate. Pronti dunque a godere del senso del ritmo dell’ex inquilino della Casa del Grande Fratello Vip, che senza dubbio darà vita a quelle movenze sinuose che lo hanno reso ancora più personaggio all’interno delle stesse mura di Cinecittà, sebbene sulle note di altri tipi di brani. Intervistato su Libero pochi giorni fa, Malgioglio ha spiegato: “Avevo già pronto il singolo, la cover di Jerusalema in versione dance. E’ stupenda, ho speso anche 500 euro per fare delle lezioni di africano al telefono e imparare la pronuncia”.

CRISTIANO MALGIOGLIO: “VORREI LAVORARE CON MARIA DE FILIPPI…”

Tanti gli argomenti toccati da Cristiano Malgioglio in occasione di quell’intervista, a partire dal programma tv che più ha amato: il Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Signorini è stato bravissimo, io ho fatto due Gf con Barbara D’Urso e non c’è due senza tre. Quando non mi fa parlare mi arrabbio, ma poi basta un cameo e il pubblico esplode”. Da una regina della televisione ad un’altra come Maria De Filippi: “Vorrei che mi chiamasse. Amici è l’unico talent che farei”, dice Malgioglio. Il cantante però ha già messo nel mirino anche un altro programma che con la musica ha ben poco a che vedere: “Spero che il mio amico Piero (Chiambretti, ndr) faccia bene a Chichi Tacca (Tiki Taka, ndr), come si chiama. Se lo ha fatto Wanda Nara potevano chiamare anche me guarda…”



