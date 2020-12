Cristiano Malgioglio canta Gelato al Cioccolato/ GF Vip, con Pupo per la prima volta!

Il Grande Fratello Vip 2020 si prepara ad intrattenere il pubblico domani sera con un magico veglione in cui i vipponi si alterneranno agli ospiti tra balli e canti. Sia quelli in studio che quelli nella casa si daranno da fare ed è inutile dire che il primo tra tutti sarà l’amato Cristiano Malgioglio. Purtroppo il paroliere e cantante non è più tra i concorrenti di questa edizione ma domani sera sarà protagonista di questa maxi festa in cui salirà sul palco, microfono alla mano, per cantare i suoi successi. Una nostra fonte ben informata, però, è riuscita a carpire i dettagli di quello che sarà lo show che vedrà Malgioglio protagonista e, in particolare, è venuto a galla che il pubblico di Canale5 assisterà ad un inedito duetto in cui il paroliere condividerà il palco con Pupo sulle note di Gelato al cioccolato.

Cristiano Malgioglio canta Gelato al Cioccolato con Pupo al Grande Fratello Vip 2020

Non è la prima volta che Cristiano Malgioglio canta questo successo visto che proprio due anni fa lo ha riproposto anche nella versione spagnola con un grande successo ma sicuramente è inedito il suo duetto con Pupo. Siamo sicuri che questo sarà il modo migliore di chiudere questo 2020 e non solo per via del successo mondiale che potrebbe avere il loro duetto ma anche perché gli ascolti voleranno grazie a questo momento inedito che segnerà la fine di questo anno funesto e l’inizio del nuovo, un ottimo colpaccio per Alfonso Signorini che non si lascerà scappare l’occasione di entrare negli annali del trash (con la speranza che possa accadere qualcosa di non preventivato..).



