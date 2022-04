Cristiano Malgioglio “Channing Tatum mi segue su Instagram”/ “Ci mandiamo cuori”

Cristiano Malgioglio, ship in corso con l’attore americano Channing Tatum? Il cantante e personaggio televisivo italiano ha rivelato a Verissimo di seguirsi su Instagram con lo statunitense e di scambiarsi con lui dei like. Il tutto è nato proprio da quando Cristiano si è presentato in studio a Verissimo con una gonna con sopra il volto di Channing. Malgioglio ha spiegato che poi da lì l’attore lo ha seguito sui social e a volte si scambiano dei cuoricini in privato.

Come rivelato dal cantante: “Grazie a te, quando sono venuto in studio qui a Verissimo con la gonna con su il volto di Channing, lui ha iniziato a seguirmi. Lui ha degli amici italiani che gli hanno inviato il video e si è divertito a vedermi così. Ora ci seguiamo, io gli scrivo, ci mandiamo i cuoricini ma non sempre mi risponde. Delle volte ci resto male perché non risponde poi mi passa”.

Cristiano Malgioglio è single ma…

Al momento, Cristiano Malgioglio è single. Il cantante ha raccontato a Verissimo: “Ho avuto 4-5 storie importanti, tanti flirt e colpi di fulmine. Io purtroppo ho l’abitudine di stancarmi presto. Se oggi non ho una persona fissa, la colpa è stata sempre mia”. Un flirt, però, c’è: “Ho un amore in lontananza, in Turchia. Vorrei andare a vivere a Istanbul, anche se il mio sogno è quello di andare a vivere a Cuba. Ho bisogno di sentire il profumo del mare, della gente, dei miei amici”.

Cristiano ha poi concesso una battuta parlando di Amanda Lear: “Amanda dice che ha chiuso la sua boutique? Io la mia la lascio ancora aperta. Non si sa mai che entri ancora qualcuno… Cercherò di spalancare la porta della boutique!”. Dunque, nonostante in questo momento sia single, Malgioglio non esclude di potersi innamorare nuovamente e condividere la propria vita con qualcuno. Sarà proprio Channing Tatum il suo nuovo flirt? Chissà!

