Cristiano Malgioglio, che outfit a Sanremo 2025: “Grazie di esistere”

Cristiano Malgioglio è subito protagonista dell’Ariston. Il secondo co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo – insieme a Bianca Balti, scesa prima di lui, e Nino Frassica – conquista fin da subito il teatro sanremese con un abito che non passa inosservato. Il conduttore si presenta con un vestito nero con un vistosissimo collo rosso e un fiocco rosso sulla schiena. Proprio questo si apre e diventa una lunghissima coda, che occupa tutto il palco dell’Ariston.

I commenti sui social non si sono, ovviamente, risparmiati. Tanta l’ironia ma anche il divertimento dopo il siparietto di Cristiano Malgiglio con Carlo Conti: “Malgioglio voleva il tappeto rosso, gli hanno detto di no. Allora ha deciso di essere il tappeto, la passerella e pure il Met Gala tutto insieme”. E ancora: “Malgioglio grazie di esistere”. I commenti sono divertiti ed entusiastici: “Malgioglio sei la diva di questo festival” e ancora “Lo strascico di Malgioglio verrà usato a fine serata per pulire l’intero palco con una sola passata”. Secondo qualcuno, inoltre, “Malgioglio ha riciclato il fiocco rosso dei ricchi e poveri”. Per Malgioglio, dunque, c’è voluto poco per conquistare il palco di Sanremo 2025.

