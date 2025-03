Cristiano Malgioglio, nato a Ramacca nel 1945, in provincia di Catania, molto giovane si è trasferito in Australia dove ha vissuto dal 1946 al 1955, per poi tornare proprio in Sicilia, la sua terra di origine che ha poi lasciato nuovamente per trasferirsi a Genova, dalla sorella. Lì ha cominciato a lavorare nell’amministrazione pubblica postale, avendo modo di entrare a contatto anche con esponenti del panorama artistico e culturale ligure. Proprio in Liguria, infatti, ha conosciuto artisti come Gino Paoli, Fabrizio De André e Luigi Tenco. Proprio grazie a De André, Malgiglio ha avuto modo di firmare il suo primo contratto discografico: così, per sdebitarsi, gli presentò la sua cara amica Dori Ghezzi, che più avanti è diventata poi proprio la moglie di Cristiano Malgioglio.

Bianca Atzei, chi è: le collaborazioni con i Modà e i due Sanremo/ Poi la malattia e l'operazione

La carriera di Cristiano Malgioglio si è sviluppata più che altro come autore di brani di tanti artisti di grande livello. Ha scritto ad esempio per Amanda Lear, per Iva Zanicchi ma anche per Mina. Proprio con l’Aquila di Ligonchio ha vinto il Festival di Sanremo nel 1974. Negli anni Settanta, ancora, Malgioglio si è esibito anche come interprete di una serie di brani scritti e interpretati proprio da lui. Dopo una carriera intera spesa nel mondo della musica e come autore, Cristiano Malgioglio negli anni Duemila ha conosciuto anche la notorietà televisiva che lo ha portato ad essere protagonista di vari programmi, spesso anche “trash”.

"Mi vuoi sposare?", testo e significato canzone Pierdavide Carone, San Marino Song Contest/ Vincerà? Le quote

Cristiano Malgioglio, chi è: la notorietà in tv

Cristiano Malgioglio ha ottenuto notorietà in tv dopo essere stato chiamato da Massimo Giletti intorno agli anni 2000 per far parte degli ospiti fissi di “Casa Rai Uno”. Successivamente ha fatto da spalla a Carlo Conti ne “I raccomandati”: da lì sono arrivati tanti contratti per diverse trasmissioni ma anche reality show. Nel 2007 ha preso parte a L’Isola dei Famosi, venendo eliminato però nella quarta puntata. Successivamente ha partecipato anche a X Factor, come selezionatore e poi più avanti come opinionista. Nel 2017 è entrato nel cast del Grande Fratello Vip e da lì ha conosciuto un nuovo grande successo con tantissime trasmissioni condotte. Nel 2023 è stato anche giudice del talent Amici di Maria De Filippi.