Chi è Cristiano Malgioglio, il paroliere, artista e cantante? La sua incredibile vita e carriera: dalla Sicilia all'Australia e poi il successo

Sembrerebbe che Cristiano Malgioglio abbia vissuto più vite nella stessa. Il suo mondo attuale, quello fatto dalla televisione, i reality, i programmi di successo, le ospitate, è lontanissimo da quello che è stato invece il contesto nel quale è nato e cresciuto e a lungo rimasto.

Insomma, Cristiano Malgioglio è un uomo pieno dalle mille sorprese e se questo un po’ si evince anche dal suo look estroso e mai banale, possiamo dire con certezza che la sua biografia può solo confermare questa personalità fuori dal comune. Cristiano Malgioglio è nato in Sicilia, in provincia di Catania, ma da piccolissimo si è trasferito in Australia con la famiglia.

Con i genitori è rimasto dall’altra parte del mondo per dieci anni, per poi fare ritorno in Sicilia. Quella dimensione provinciale, però, era ormai troppo stretta per lui: così Malgioglio ha deciso di trasferirsi in Liguria, seguendo la sorella, e cominciando a lavorare nelle poste. Per diversi anni Cristiano ha svolto dunque un lavoro umile, quello di smista lettere presso l’ufficio postale di Camogli.

A Genova, però, ha vissuto la svolta della sua carriera. Il terreno fertile della città e quel pullulare di grandi artisti ha permesso a Malgioglio di conoscere tanti grandi cantanti di allora: ben presto, mostrate le sue enormi qualità, Cristiano ha cominciato a scrivere i primi brani per grandissimi artisti, prendendo parte più volte al Festival di Sanremo come autore.

Cristiano Malgioglio, chi è: la svolta televisiva

L’affermazione di Cristiano Malgioglio come personaggio televisivo è avvenuta solamente molto più tardi, quasi trent’anni dopo. È dagli anni duemila, infatti, che Malgioglio è uno “showman”: ma come è cominciata questa seconda fase della sua carriera?

Tutto è partito con Massimo Giletti e con “Casa RaiUno”: spesso ospite, Malgioglio si è mostrato come la personalità estrosa che è, mostrando però di essere anche un uomo di cultura. Tutto questo gli ha permesso, negli anni, di prendere parte a reality show, programmi, e ancora trasmissioni tutte sue, mostrando dunque il suo grande ed eclettico talento.