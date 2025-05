C’è un lieto annuncio che potrebbe arrivare a breve e che ha come protagonisti Cristiano Malgioglio e il suo attuale fidanzato, Onur. Una liaison misteriosa fin dagli albori; il paroliere difficilmente si è lasciato andare ad indizi e curiosità in merito, solo dopo essere stato incalzato sul tema in diverse interviste ha infatti rivelato delle origini turche del fidanzato, più giovane di lui. Malgrado la discrezione, trapelano delle anticipazioni della sua prossima intervista a Verissimo delle novità decisamente liete per la vita sentimentale di Cristiano Malgioglio e il fidanzato Onur.

“Sono felice, ma anche questa storia finirà”, scherzava così Cristiano Malgioglio in un’intervista recente parlando proprio del rapporto con l’attuale fidanzato turco Onur. Un parere che unisce ironia e pessimismo e, quest’ultimo aspetto, sembra prossimo ad essere smentito da un annuncio imminente del paroliere nel salotto di Silvia Toffanin. La coppia, infatti, sarebbe pronta al grande passo del matrimonio; e ci sarebbe anche già la data!

Cristiano Malgioglio e il fidanzato Onur: ‘spunta’ la data del possibile matrimonio

Lo rivela SuperGuidaTv – come riporta Leggo – nel merito dell’intervista imminente di Cristiano Malgioglio a Verissimo. Il paroliere, da anni legati al fidanzato Onur, dovrebbe infatti annunciare al cospetto di Silvia Toffanin il proposito di convolare a nozze. Più che proposito – stando a quanto trapela – si tratterebbe di un impegno più che consolidato. L’appuntamento con il grande passo del matrimonio sarebbe infatti fissato per il mese di novembre; dunque prima della fine del nuovo anno. Non c’è ancora il giorno preciso, diversamente da chi dovrebbe accompagnare Cristiano Malgioglio nel grande giorno del fatidico sì al fidanzato Onur: Alessandra Celentano, in qualità di testimone. Grande attesa dunque per la sua partecipazione a Verissimo dove scopriremo se effettivamente, rispetto a quanto trapela dalle anticipazioni, Cristiano Malgioglio si cimenterà nel lieto annuncio.