Onur è il fidanzato di Cristiano Malgioglio, ma esiste davvero? Il cantante ha dichiarato di volersi sposare

C’è un dubbio che avvolge la figura di Cristiano Malgioglio, e no non è quello sul rapporto con le star, se veramente è stato amico di quella o quell’altra cantante, e se ha davvero determinati tatuaggi dedicati alla popstar Jennifer Lopez, ma è quello riguardante il suo fidanzato Onur. Cosa si sa di lui? Che è turco e pare essere il proprietario di una palestra che gestisce insieme al fratello.

Sarà davvero così? Sui social l’ironia si è sprecata infatti in molti si chiedono se il suo fidanzato non sia un altro Mark Caltagirone con il quale Pamela Prati fece parlare di lei per mesi e mesi tra ospitate in tv, interviste e vere e proprie inchieste. Tra l’altro i due dovrebbero avere una differenza d’età di circa quarant’anni e starebbero vivendo un amore da molto tempo.

Cristiano Malgioglio vorrebbe sposare il suo fidanzato Onur

Ma come si sarebbero conosciuti Cristiano Malgioglio e il suo fidanzato Onur? Sembra la scena di un film: i loro sguardi si sarebbero incrociati in un mercato della metropoli turca. E poi il colpo di scena qualche mese fa nello studio di Verissimo quando il paroliere ha annunciato l’intenzione di sposarsi e di lasciare i suoi beni in eredità a lui.

Si è fatto un gran parlare del matrimonio del cantautore che dovrebbe essere celebrato dopo la stagione estiva non si sa ancora dove né quando di preciso. Ma soprattutto non si sa se sia vero o solamente una finta per far parlare di sé. Ha persino rivelato che la sua testimone di nozze dovrebbe essere la maestra di ballo Alessandra Celentano.

