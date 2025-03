Cristiano Malgioglio e la malattia: “Ho rischiato la vita con un tumore”

Il noto paroliere e cantante Cristiano Malgioglio torna a far tappa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, reduce dall’esperienza come co-conduttore sul palco del Festival di Sanremo 2025 il siciliano si appresta a raccontare alcuni passaggi della sua vita. In passato Cristiano Malgioglio non si è nascosto, soffermandosi sul tumore che lo ha colpito qualche tempo fa e che è riuscito a scoprire quasi per fortuna, mentre si spalmava la crema:

“Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo” una curiosa coincidenza per Cristiano Malgioglio, che si è accorto del fatto dopo aver deciso di cambiare punto per il suo tatuaggio dedicato a Jennifer Lopez. Una casualità che ha in qualche modo salvato la vita del paroliere.

Cristiano Malgioglio e il retroscena sul tumore: ha corso un grande rischio

Per Cristiano Malgioglio l’esperienza con il tumore si è rivelata per certi versi salvifica, visto che il paroliere siciliano è riuscito a scovare in tempo il malanno. Dopo pochissimo dalla scoperto è stato ricoverato e a quel punto è arrivato l’intervento:

“Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita” le parole di Cristiano Malgioglio tornato a parlare così della malattia dalla quale per fortuna è riuscita a farla franca grazie a un intervento davvero tempestivo che si è rivelato sicuramente salvifico. La vita di Cristiano Malgioglio a quel punto è ripartita, anche in amore, visto che il paroliere siciliano ha trovato l’uomo per il quale il suo cuore è tornato a battere: “Ho una bella relazione con un uomo turco” ha confessato in alcune interviste l’artista vuotando il sacco sulle questioni di cuore.

