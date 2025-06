Chi è Cristiano Malgioglio, paroliere e personaggio televisivo italiano? Gli esordi dopo un'infanzia passata tra la Sicilia e l'Australia

Ha avuto una vita sempre piena di avventure Cristiano Malgioglio, nato in Sicilia, in provincia di Catania, ma emigrato molto presto con la sua famiglia per terre ben più lontane. Il cantante e paroliere ha infatti vissuto per dieci anni in Australia, dove la famiglia si era trasferita per lavoro. Dopodiché, i suoi genitori hanno scelto di tornare in Sicilia. Una volta arrivato in Italia, Cristiano ha fatto le valigie, diretto in Liguria, a Genova, dove abitava la sorella. Per diversi anni ha infatti lavorato nell’ufficio postale, smistando la corrispondenza a Camogli. Proprio in Liguria, Malgioglio ha conosciuto alcuni dei personaggi più in vista sul panorama artistico e musicale italiano e in particolar modo genovese, come Gino Paoli, Luigi Tenco ma soprattutto il grande Fabrizio De André.

Da quel momento Cristiano Malgioglio ha avuto modo di mettere in mostra il suo grande talento come paroliere, scrivendo i primi testi per grandi artisti dell’epoca, come Iva Zanicchi, ma anche Donatella Moretti e i fratelli Alberto e Gianni Tirelli. Per circa vent’anni, infatti, il paroliere ha scritto canzoni per gli altri, rimanendo dietro le quinte nonostante gli importanti livelli raggiunti. Solamente negli anni Duemila, Cristiano Malgioglio ha cominciato a fare televisione, diventando un personaggio conosciuto e apprezzato.

Cristiano Malgioglio, chi è: la carriera televisiva negli anni Duemila

Cristiano Malgioglio ha cominciato a farsi vedere in tv negli anni Duemila, quando Massimo Giletti lo ha invitato come ospite fisso nel programma “Casa Raiuno”. Più avanti anche Carlo Conti lo ha voluto con sé nella trasmissione “I raccomandati” mentre nel 2007 ha partecipato a “L’Isola dei Famosi” condotta da Simona Ventura. Tanti i programmi ai quali Cristiano Malgioglio ha dato il volto negli anni, come opinionista, concorrente ma anche presentatore: una carriera, quella televisiva, cominciata tardivamente ma comunque ricca di gran successo per un uomo ricco di cultura musicale e non.