Stasera sul palco dell’Ariston salirà anche il cantautore Cristiano Malgioglio che negli anni è diventato un vero e proprio personaggio da meme che Carlo Conti ha saputo sfruttare a dovere nel suo Tale e Quale Show e che ora mette alla prova all’interno dell’evento più importante della televisione italiana. Ne sarà all’altezza? Con lui a Sanremo 2025 ci sarà anche Nino Frassica e Bianca Balti.

Dietro al sorriso e alla colorata allegria di Cristiano Malgioglio si nasconde un dolore che non potrà mai spegnersi, come una candela che resiste al vento più impetuoso: il dolore legato alla morte della mamma Carla. Il cantautore non ha mai pianto così tanto in vita sua perché lei rappresentava il suo legame più forte e indissolubile.

Cristiano Malgioglio: “Dopo la morte di mia mamma non ho più scritto”

“Non ho più scritto dopo la morte di mia mamma” ha confessato Cristiano Malgioglio in una sua vecchia intervista a Verissimo dove è spesso ospite di Silvia Toffanin, e ha anche deciso di andare in analisi per far sì che questo dolore non lo soffocasse per sempre. Sua madre non l’ha mai giudicato per il suo orientamento sessuale e lo ha sempre supportato in ogni cosa che ha fatto nella sua vita.

Aveva raccontato nella casa del Grande Fratello Vip quando ci ha partecipato che da quando è morta sua mamma ha rifiutato anche l’idea di festeggiare il Natale e non mangiava il panettone da quasi trent’anni. Come è morta la mamma di Cristiano Malgioglio? È un’informazione che non si sa di preciso anche se pare abbia sofferta di una lunga malattia. Comunque stasera bando alle lacrime perché il paroliere saprà stupire con i suoi abiti e le risate saranno assicurate, così come i meme che gli utenti sui social raccoglieranno e useranno nei giorni a venire.

