Cristiano Malgioglio: come sono morti i suoi genitori Carla e Sebastiano? Non l’hanno mai giudicato e l’hanno sempre spronato

Una delle personalità del mondo dello spettacolo più in voga negli ultimi è senza dubbio Cristiano Malgioglio, che non è solo cantante, autore, giudice del serale di Amici e anche di Tale e Quale Show. Ma cosa si sa della sua vita privata, dato che i fan sono sempre affamati di informazioni personali? Andiamo a scoprirlo.

Cristiano Malgioglio, chi è il suo fidanzato Onur?/ Il matrimonio e i dubbi sulla sua esistenza

Chi sono stati i genitori del cantante? Erano Sebastiano e Carla e non lo hanno mai lasciato da solo. Sono stati emigranti perché prima si sono diretti verso l’Australia per poi tornare in Italia anni dopo per cercare di avere una vita migliore nel Bel Paese. Il loro figlio, invece, ha lasciato la Sicilia per agguantare fortuna a Genova. E ce l’ha fatta perché ancora adesso è sulla cresta dell’onda, tanto che si parla di lui a Sanremo 2026.

Chi è Cristiano Malgioglio, il paroliere di Mina/ I suoi successi e il rapporto con le star

Cristiano Malgioglio: come sono morti i genitori Sebastiano e Carla

Ma com’è morta Carla, la mamma di Cristiano Malgioglio? Come ha raccontato lui stesso in una puntata del Grande Fratello lei è morta a 79 anni a causa di un enfisema polmonare dovuto a uno scompenso diabetico. A Milano era curata e attenzionata dai più grandi specialisti. Stava sei mesi al nord per poi tornare nella sua amata Sicilia.

E invece Sebastiano, il padre del cantautore? È morto alla veneranda età di 96 anni. Il rapporto con il figlio è sempre stato splendido tanto che mentre stava per morire avrebbe tanto voluto dirgli delle ultime cose importanti, ma come ha raccontato a Verissimo non ce l’ha fatta ad arrivare in tempo. I suoi genitori non l’hanno mai giudicato per il suo orientamento sessuale, anzi, lo hanno sempre compreso e spronato a seguire questa carriera che gli ha dato tante soddisfazioni.

Cristiano Malgioglio in gara a Sanremo 2026? Il gesto di Carlo Conti spiazza/ “Mi canta nell’orecchio”