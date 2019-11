Cristiano Malgioglio/ “Sarò vestito da uccello…” (La Repubblica delle donne)

Cristiano Malgioglio torna questa sera con La Repubblica delle Donne, a poche ore dalla pubblicazione del video clip ufficiale del suo nuovo singolo: Notte perfetta. “Sono molto felice di lavorare di nuovo con Piero”, ha detto il noto paroliere nell’intervista concessa lo scorso sabato a Verissimo. “Mi strozzerà – ha aggiunto Malgioglio – ma lo dico: sarò il suo uccello!“. La frase, che in poche ore è diventata virale, ha scatenato l’ilarità di pubblico e conduttrice; ma Malgioglio ha immediatamente precisato: “Cosa hai capito? Sarò vestito da uccello, perché devo dire volatile?”. Piero Chiambretti, invece, nel corso della conferenza stampa ha definito il noto paroliere come una “sorella”, ammettendo che la sua sola presenza potrebbe dargli del filo da torcere: “Dovrò tenere d’occhio Malgioglio – si legge su TVBlog – Ti giri ed è dalla Berlinguer, ti giri ed è su Canale 5, ti giri ed è al supermercato”.

CHIAMBRETTI: “SEGUIREMO LA VITA DI CRISTIANO MALGIOGLIO”

Nella conferenza stampa dedicata alla nuova stagione de La Repubblica delle Donne, Piero Chiambretti svela che Cristiano Malgioglio potrebbe avere un ruolo di primo piano. La vita del noto paroliere potrebbe essere, infatti, parte di alcuni servizi, che andranno ad arricchire una parte della serata riservata agli influencer: “Ci sarà una rubrica dedicata a Instagram con protagoniste le donne più seguite”, ha svelato Piero Chiambretti nella conferenza stampa delle scorse ore. “Ma seguiremo anche la vita dei nostri personaggi del cast, come la Barra e Malgioglio. Guarderemo dal buco della serratura”. In attesa di scoprire cosa accadrà, Cristiano Malgioglio si gode il successo del suo nuovo brano, Notte perfetta, il cui videoclip ufficiale è stato pubblicato nelle scorse ore: “i ragazzini impazziscono come se vedessero una pop star – ha svelato il paroliere a Rtl 102.5 – Come Cristiano Ronaldo? Di più, perché Cristiano Ronaldo lo suono gli sportivi, a me mi segue il popolo e questo è molto bello”.

CRISTIANO MALGIOGLIO: “MAI AVREI FATTO IL GRANDE FRATELLO, MA…”

Lo straordinario successo di Cristiano Malgioglio passa per i brani tormentone che hanno segnato il suo più recente percorso nel mondo della musica. Prima di ‘Notte perfetta’, il noto paroliere ha conquistato il pubblico con ‘Danzando Danzando’ e ‘Mi sono innamorato ma di tuo marito’, canzone che ha fatto da sfondo al suo successo al Grande Fratello Vip 2. Eppure Cristiano Malgioglio ha ammesso di essersi trovato nella casa più spiata della tv per una serie di circostanze molto particolari: “Ringrazio Mediaset, ma non lo avrei mai fatto – ha spiegato il paroliere a Verissimo – Ma successe una cosa. Incisi il brano ‘Mi sono innamorato ma di tuo marito’ e dovevo andare a promuoverlo in Brasile a TV Globo. Mi feci la doccia, stavo per mettere la crema quando noto un neo con una crosticina. Stranamente avevo la televisione accesa di mattina e sentì un medico che parlava di nei”. È stato in quel momento che Malgioglio ha realizzato di non poter partire, ma di doversi invece sottoporre a una visita approfondita, che come sappiamo ha evitato il peggio: “Fu allora che decisi di fare il GF e fu un successo enorme, per strada mi riconoscevano i ragazzini, è immenso ancora oggi. E’ il reality più bello del mondo anche se si soffre molto”.



