Cristiano Malgioglio: “Chiambretti mi cambiò la pelle”/ “Mi sono costruito da solo”

Durante la diretta odierna di Domenica In, nel salotto di Mara Venier è intervenuto Cristiano Malgioglio che ha tirato un pochino le somme della sua vita, sostenendo che ora “mi piaccio più” di quando era giovane. “Sono più consapevole, non so di cosa, ma più vado avanti e più mi accordo che il Malgiolio di prima era particolare, quello di oggi è molto più sicuro”. “Quando vado in televisione voi vedete due facce”, racconta, “una è lo showman, l’altra è molto sensibile”.

“Nella mia vita ho avuto alti e bassi”, racconta Cristiano Malgioglio ai microfoni di Domenica In, “mi sono sempre costruito da solo, ho fatto un percorso da solo ed è molto bello perché ho avuto la forza di sapermi rinnovare”. “Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi cantanti, Mina, Zanicchi”, racconta, “tutti i più grandi”, ma ad averlo cambiato veramente è stato il rapporto con Piero Chiambretti. “È riuscito a cambiarmi la pelle”, confessa, “ho fatto di tutto con lui, l’uccello, la sirena, la professoressa, tutto. Una volta feci Demi Moore, ma ero orribile, avevo una tetta più in basso dell’altra. Erano le cose che volevo fare della mia carriera”.

Cristiano Malgioglio racconta la sua famiglia

Interpellato durante la puntata odierna di Domenica In da “zia” Mara su chi sia stato il suo più grande sostenitore, però, confessa che è stato “Cristiano Malgioglio“, ricordando anche che “mia madre non diceva niente, mia madre si preoccupava quando mi vedeva pallido”. Non ha dei brutti ricordi della sua famiglia, tutt’altro, “come mi manca“, si lascia scappare, “chissà come sarebbe felice di questo mio successo”. “Parlare di mia madre mi commuove sempre tantissimo”, riflette, “ho perso anche mio padre, una persona bellissima che mi faceva fare tutto”. Ma anche “mia sorella Francesca, era la prima a chiamarmi quando facevo il compleanno. Non mi ricordo dove fossi in quel momento, squilla il telefono, pensavo fosse lei, invece mi chiamavano per annunciarmi la sua scomparsa”.

Un altro momento di grande dolore “che sento troppo forte”, che però ha aiutato Cristiano Malgioglio a diventare la persona che tutti conosciamo, è stata la scomparsa di sua nipote, “da 15 anni mia sorella non ha più una lacrima e la piange tutti i giorni”. “Sono queste le cose che mi commuovo e che mi hanno anche cambiato”, confessa.

Cristiamo Malgioglio e le polemiche all’Eurovision

“Io non so se sono un bravo showman o meno”, conclude Cristiano Malgioglio a Domenica In, “ma amo fare questo lavoro e non so fare altro. Il giorno in cui finirò, scriverò magari dei romanzi, voglio viaggiare, partire”, fantastica. “Adesso devo andare a Liverpool”, racconta, “perché mi hanno detto che per il terzo anno sarò all’Eurovision. Sto facendo questa full immersion di inglese”. E proprio parlando di Eurovision ha tirato fuori la polemica che scoppiò l’anno scorso, quando disse a Jennifer Lopez, che gareggiava per la Spagna, di assomigliare ad un discount di se stessa. “Sono andato a finire su tutti i social del mondo perché la Spagna doveva vincere l’Eurovision e quel “discount” a Jennifer Lopez li ha infastiditi molto, ho dovuto bloccare tutto”, racconta, “mi hanno chiamato da Madrid per parlare con i giornalisti, ho dimenticato la cifra ma non mi sono mosso”. “Da gentleman”, conclude sull’esperienza all’Eurovision, “ho chiesto scusa con un video e una giornalista le ha portato i fiori. Lei mi ha perdonato, ma dicendo ‘almeno ci ha messo la faccia’”.

