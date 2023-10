Cristiano Malgioglio choc “Jennifer Lopez? Per lei diventerei etero”/ Il tatuaggio e la dedica…

Cristiano Malgioglio e l’ammirazione per Jennifer Lopez: “Per lei diventerei etero”

Cristiano Malgioglio regala momenti di grande spasso a Tale e Quale Show 2023. Il giurato di Raiuno, durante la puntata di questa sera, rivela la sua ammirazione per Jennifer Lopez. La pop star mondiale è nel cuore di Cristiano, che non fa mistero di essere letteralmente incantato dalla sua sensualità della showgirl e di averle dedicato un tatoo. “Per lei potrei pure diventare etero”, si lascia scappare durante la diretta di Tale e Quale Show 2023.

D’altronde non è una novità che Malgioglio sia un fan accanito di Jennifer Lopez. Già in altre occasioni aveva espresso la sua forma di ammirazione totale per la cantante. A Diva e Donna, ad esempio, aveva detto: “E’ l’unica per la quale potrei diventare etero. La prima volta che l’ho vista, eravamo entrambi ospite a Tele Madrid, nel 1997, lei era agli inizi e io pensai subito: “Che talento meraviglioso, che femminilità!”.

L’aneddoto di Cristiano Malgioglio su Jennifer Lopez: “Una volta le mandai un mazzo di rose bianche e lei…”

“Poi l’ho rivista a Sanremo, nel 2010, lei era con il marito Marc Anthony, un cantante che amo alla follia. Ma quella volta volevo incontrare lei! Le mandai un mazzo di rose bianche, e JLo dopo che si esibì mi venne a cercare dietro le quinte: “Dónde está Cristiano?”, alla faccia del suo staff che non faceva avvicinare nessuno. Così, tempo dopo, decisi di tatuarmi una rosa e il suo nome, JLo”, l’aneddoto di Cristiano Malgioglio.

A Tale e Quale Show 2023, la sua battuta diventa un assist per Panariello, che ad un certo punto rilancia: “Se Malgioglio per Jennifer Lopez diventerebbe etero, io per Paolantoni diventerei gay”. Risate e applausi a scena aperta.

