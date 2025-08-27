Cristiano Malgioglio, in un'intervista rilasciata a Chi, parla della morte di sua madre, del rapporto con Maria De Filippi e di Silvia Toffanin

Cristiano Malgioglio si è raccontato senza filtri nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Il giudice e noto paroliere musicale ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita privata, oltre che professionale, a partire da un evento che lo ha profondamente segnato: la morte della sua mamma. Alle pagine del noto settimanale, Malgioglio ha spiegato come, in quei giorni, avesse deciso di lasciare il paese.

“Quando è morta mia madre, volevo lasciare l’Italia. – ha ammesso il cantante, aggiungendo che – stavo già facendo le valigie, ma poi sono rimasto”. Il motivo? “Perché ad un certo punto anche il dolore ha bisogno di una casa”, ha spiegato. Malgioglio ha deciso di rimanere in Italia e di continuare la sua carriera e, nonostante momenti difficili non siano mancati, la scelta si è poi rivelata giusta.

Cristiano Malgioglio parla del rapporto con Maria De Filippi: “Lei è un faro”

Prima il Grande Fratello, poi Tale e Quale Show, infine il Serale di Amici: tante le esperienze lavorative di successo degli ultimi anni di Cristiano Malgioglio, che nella sua intervista ha parlato proprio del rapporto con Maria De Filippi. “Maria conosce il mio talento, lo rispetta, lo guida… Lei sa tutto. Sa dove posso arrivare, sa che cosa mi fa bene. Lei è un faro”, ha dichiarato il cantante, che ha poi espresso parole di grande stima anche per Silvia Toffanin, che spesso lo ha ospitato a Verissimo: “Lei è un’orchidea che si apre lentamente. Ti guarda con quegli occhi, grandi e veri, e riesce a farti dire cose che non sapevi di avere dentro…Mi ha fatto commuovere, mi ha fatto ridere, mi ha fatto sentire ascoltato”, ha concluso.