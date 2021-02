Cristiano Malgioglio coi baffi Grande Fratello Vip/ “Al mio fidanzato piacciono!”

Lo aveva annunciato Cristiano Malgioglio che, nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello Vip, avrebbe stupito tutti e così è stato. La nuova diretta è iniziata proprio con una piccola parentesi dedicata al suo particolare look. Alfonso Signorini ha subito adocchiato infatti Malgioglio alla sua postazione con dei vistosi baffi. “Ma cosa ci fai con questi baffi?” ha allora chiesto divertito. Cristiano ha immediatamente svelato l’arcano: “Ieri era San Valentino e come sai al mio fidanzato turco piacciono le donne baffute!” “D’altronde donna baffuta è sempre piaciuta!” ha replicato divertito il conduttore del Grande Fratello Vip. (Aggiornamento di Anna Montesano)

CRISTIANO MALGIOGLIO PRONTO A SORPRENDERE AL GRANDE FRATELLO VIP

Cristiano Malgioglio pronto a sorprendere al Grande Fratello Vip 5. È fuori dalla Casa più spiata d’Italia da tempo, ma riesce ad essere comunque protagonista del reality. Infatti, stasera si presenterà in una veste insolita. Lo ha anticipato sulle colonne di Libero il giornalista Francesco Fredella, che ha raccolto un’indiscrezione molto interessante. «Stasera si presenterà in studio in un modo che nessuno di voi riuscirà ad immaginare», questa la voce arrivata alle orecchie del noto giornalista. Ma cosa ha in mente Malgioglio? Impossibile prevederlo, perché Cristiano è appunto imprevedibile. I fan devono prepararsi ad un look eccentrico, magari ad un ciuffo colorato in maniera particolare?

Il diretto interessato non si è lasciato scappare nulla ai microfoni di Francesco Fredella: «Non posso rivelarvi nulla per adesso. Vedrete stasera e mi richiamerete domani mattina». Un altro giallo riguarda il fidanzato turco. Da diverse settimane non si hanno più notizie del 39enne, con cui Cristiano Malgioglio sta insieme da diversi anni con grande riserbo.

CRISTIANO MALGIOGLIO E IL GIALLO SUL FIDANZATO

Sempre pronto a stupire, Cristiano Malgioglio è invece sempre molto riservato quando si parla della sua vita sentimentale. Non è tipo da raccontare ai quattro venti le faccende che riguardano il suo cuore, ma questo non fa altro che stuzzicare i giornali di gossip, che si sono messi sulle tracce del fidanzato turco da settimane senza però riuscire a concludere nulla. Non ci sono foto, né indiscrezioni. Ma chi lo ha visto lo descrive «bello, muscoloso, con quella barbetta incolta alla Can Yaman». Il giornalista Francesco Fredella su Libero ha raccontato che il giovane compagno di Malgioglio era stato avvistato a Roma subito dopo Natale. In quell’occasione il cantautore vide i paparazzi e quindi scappò per proteggere la sua privacy. Pare che ora il fidanzato sia a Istanbul, ma presto potrebbe tornare in Italia. Quando, però, ancora non si sa. Quel che si sa, invece, è che Cristiano Malgioglio presto lancerà una nuova canzone destinata a diventare l’ennesimo tormentone. Un’altra “arma” per stupire tutti, come solo lui sa fare.

