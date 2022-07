Cristiano Malgioglio, come ha scoperto di avere un tumore?/ “Spalmandomi la crema…”

Cristiano Malgioglio e la scoperta della malattia: “Mi spalmavo la crema sulle gambe e…”

Cristiano Malgioglio ha parlato per la prima volta della sua malattia. Il cantautore aveva scoperto per caso qualche tempo fa di avere un problema di salute che per fortuna era riuscito a curare in tempo. Cristiano doveva partire per il Brasile ma una terribile scoperta lo ha costretto a cambiare i suoi piani. In un’intervista al Corriere della Sera Malgioglio ha rivelato: “Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo”. Proprio in quel punto, Cristiano aveva deciso di farsi un tatuaggio di Jennifer Lopez: “Dovevo farlo lì all’inizio, poi per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto: posso dire che Jennifer Lopez ha fatto il miracolo”.

Cristiano Malgioglio per scrupolo ha deciso di farsi controllare da un medico e questa precazione è stata fondamentale perché altrimenti le cose sarebbe andate diversamente. L’artista ha infatti rivelato: “Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita”. Cristiano Malgioglio si sottoposto poi all’operazione rimuovendo il neo.

Cristiano Malgioglio ha sempre cercato di tenere nascosto il suo orientamento sessuale. In un’intervista di qualche tempo fa, l’artista aveva dichiarato di aver taciuto anche nei confronti dei suoi genitori che però avevano già intuito qualcosa. Malgioglio aveva dichiarato: “Da bambino sognavo di fare il ballerino, ce l’ho fatta. Non ho mai detto ai miei genitori che ero gay. Penso che i miei giocatori abbiano capito tutto dall’inizio. La mia stanza era tappezzata da Marlon Bandro, James Dean, Raf Vallone. Mio padre fu sorpreso e chiese a mia madre: “Perché non impicci Marylin Monroe?” Lei rispose: “È piccolo, crescerà”. In un’intervista al Corriere della Sera, Malgioglio ha raccontato che ogni volta che si presentava con un uomo la madre glielo bocciava: “Mia madre quando mi vedeva arrivare con qualcuno mi diceva cose del tipo: questo tuo amico non mi piace, questo mi sta simpatico. Nulla più”.

A diversi anni di distanza però, l’artista è riuscito a rompere questo tabù grazie a suo nipote. Lui gli chiese se nella sua vita c’era un uomo e Malgioglio rispose in modo affermativo: “Non mi ero mai sentito dire una cosa del genere e mi ha fatto un certo effetto. Gli ho risposto che sì, ce l’ho. Ho una bella storia con un ragazzo che vive a Istanbul, anche se la pandemia ha un po’ distrutto il feeling”. Cristiano Malgioglio ha espresso il desiderio di avvicinarsi al suo fidanzato anche se allontana l’ipotesi di un matrimonio: “Stare ogni sera a gesticolare davanti al cellulare — perché lui parla solo turco e io no —, mi ha fatto venire i reumatismi alle braccia. Ora abbiamo ripreso a vederci, vorrei prendere una casa lì”.











