La conduzione di Domenica In subirà un radicale cambiamento a partire dalla prossima edizione. Lo aveva confermato Mara Venier, raccontando di non voler essere più la sola a condurre la storica trasmissione Rai e tra i candidati sono spuntati due nomi importantissimi, quello di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Se Corsi non si è ancora espresso, il secondo avrebbe dato una risposta all’offerta dell’azienda pubblica, lasciando un po’ delusi i suoi fan. Ma andiamoci piano. Cos’è successo davvero?

Tante se ne sono dette sulla conduzione di Domenica In, come la possibile presenza di Fiorello, poi smentita. Candidato favorito è Gabriele Corsi, particolarmente apprezzato dal pubblico dopo aver condotto Eurovision Song Contest 2025 con Big Mama: la sua professionalità non è passata inosservata e oggi c’è chi lo vedrebbe bene accanto a Zia Mara a portare avanti uno dei cult Rai per eccellenza. Al momento sulla sua risposta non si hanno notizie, mentre La Repubblica ci svela un’indiscrezione su Cristiano Malgioglio, che avrebbe già preso una decisione.

Cristiano Malgioglio fedele a Maria De Filippi: ecco perchè rifiuterà Domenica In

La Repubblica ha riportato oggi che Cristiano Malgioglio si sarebbe detto fuori dalla possibile conduzione di Domenica In. Il cantante non ha dunque accettato la proposta, ma per quale motivo? La causa risiederebbe nel suo legame con Maria De Filippi e nella sua volontà di continuare con il talent di Amici anche nella prossima edizione. Darsi a Rai sarebbe come voltare le spalle alla conduttrice, la quale lo ha scelto come giudice del suo programma. Per evitare conflitti, dunque, Cristiano Malgioglio resterà lontano da Domenica In ma per lui non mancheranno altre possibilità in televisione come Tale e Quale Show accanto a Giorgio Panariello, Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.