Cristiano Malgioglio conferma il suo matrimonio e svela, sul palco di Battiti Live 2025, il nome dell'uomo che diventerà suo marito

Cristiano Malgioglio sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di Battiti Live. Il cantante si esibirà col suo nuovo singolo sul famoso palco pugliese, lo stesso sul quale ha fatto una confessione importante sulla sua vita amorosa. Le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live 2025 sono partite ieri, 18 giugno, e non sono mancate sorprese e siparietti divertenti. Uno di questi ha avuto come protagonista proprio il celebre paroliere che, stuzzicato dai conduttori Alvin e Ilary Blasi, si è espresso finalmente sul suo matrimonio e sull’identità del futuro marito.

Cristiano Malgioglio inarrestabile/ Nuovo singolo per Rosanna Fratello dal titolo ‘Profumo di pesca’

“Ragazzi fatemi gli auguri, presto sarò sposa!”, ha annunciato Malgioglio sul palco di Battiti Live 2025. Un annuncio che, in effetti, ha dato già durante la sua ultima intervista a Verissimo, ma sul quale ha aggiunto nuovi dettagli finora non svelati. “Mi sposo ma non si sa l’anno.”, ha infatti aggiunto, svelando che sì, si sposerà a novembre, ma non sa di quale anno.

Cristiano Malgioglio: matrimonio con Onur è finto? Roberto Alessi fa chiarezza/ "Tutto sui suoi fidanzati"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Cristiano Malgioglio si sposa, ma quando? “Ecco come si chiama il mio futuro marito”

L’altra novità annunciata da Cristiano Malgioglio a Battiti Live è che, proprio in virtù di questa relazione d’amore, presto lascerà l’Italia per trasferirsi in un altro paese: “Vado in Turchia!”, ha ammesso il cantante, confermando che il suo fidanzato è turco. Incuriosita, Ilary Blasi ha allora chiesto il nome di questo misterioso fidanzato, che Malgioglio continua a tenere nascosto al pubblico. “Volete sapere il nome? L’amore mio si chiama Onur”, ha urlato sul palco, confermando dunque che il suo futuro marito è proprio il ragazzo turco varie volte citato nel corso delle precedenti interviste del paroliere.

Domenica In, Malgioglio nuovo conduttore? Spunta l'ipotesi dopo Gabriele Corsi/ Chi affiancherà Mara Venier