Cristiano Malgioglio contro Bette Midler/ “Melania Trump aliena? E’ una vergogna!”

Se Bette Midler non ha risparmiato Melania Trump criticandola aspramente dopo essere stata protagonista della seconda serata della convention Repubblicana, a non essere per niente d’accordo con la cantante ed attrice americana è Cristiano Malgioglio. Midler, protagonista della seconda stagione di The Politician, via Twitter aveva commentato la moglie del presidente Trump accusandola di non saper neppure parlare in inglese e replicando a chi le chiedeva lumi sui suoi commenti: “Perché non dovrei? Sto semplicemente dando un assaggio della loro stessa medicina contro gli immigrati”. Ed ancora, la star aveva proseguito, commentando in diretta l’intervento della first lady: “Perché stanno promuovendo questa persona orribile, Melania? Era nel suo contratto? Dice che le sembra ieri la partecipazione alla loro prima convention. Forse per te è così, Mel. Per noi ogni giorno è stato un orribile trascinarsi verso il nono girone dell’Inferno”. Nei successivi tweet ha proseguito: “Donald ama l’America e sa come twittare e dire ‘Sei licenziato!'”, “Sei una slovena fortunata! E dopo tutta quella chirurgia hai ottenuto un premio orribile, sei incatenata a un colossale idiota”. Parole molto dure che non sono affatto piaciute al nostrano Cristiano Malgioglio, il quale attraverso il suo profilo Twitter ha tuonato contro l’artista americana.

CRISTIANO MALGIOGLIO DELUSO DA BETTE MIDLER

Cristiano Malgioglio non ci sta e dopo essere venuto a conoscenza delle pesanti critiche che Bette Midler ha riservato a Melania Trump è intervenuto su Twitter, rivolgendosi proprio all’artista americana: “Cara Bette Midler ti adoro da sempre e continuerò a farlo. Quello che hai sputato oggi su Melania Trump e la Slovenia è orribile. Premetto che non mi interesso di politica, ma l’odio mi fa Paura. Una grande come te deve misurare le parole”. L’artista nostrano è poi intervenuto anche all’AdnKronos per ribadire il suo pensiero espresso via social: “Donne che odiano le donne. E’ terribile. Da una grande artista non mi sarei mai aspettato una reazione simile. Una vergogna dare dell”aliena’ a Melania Trump, attaccare il suo Paese d’origine, la Slovenia, accusarla di essersi rifatta…”, ha tuonato. Quindi ha tirato in ballo altre artiste del calibro di Barbra Streisand e Cher le quali a suo dire non si sarebbero mai comportate così. “Per me Bette Midler è un mito, una delle più grandi artiste americane, ma ha sbagliato”, ha proseguito Malgioglio deluso dal suo atteggiamento. Quindi ha concluso con un invito: “Ritorni al cinema e alla musica Bette e non offenda le donne. Lei che potrebbe essere la nonna di Melania Trump”.



