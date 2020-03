Cristiano Malgioglio contro le sfere/ “Mina? Avanti a tutte” (Non è la D’urso)

Cristiano Malgioglio torna ospite nella puntata di domenica 8 marzo 2020 di Live – Non è la D’Urso, il talk show di successo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Questa volta il cantautore e personaggio televisivo sarà protagonista del momento “uno contro tutti”. Chi si nasconderà dietro le sfere? E soprattutto cosa avranno da chiedergli i cinque personaggi sferati? Intanto Malgioglio si gode il successo e la fama televisiva; da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip 2 la sua carriera ha nuovamente spiccato il volo trasformandolo in una vera celebrità. Presenza fissa di #CR4 – La Repubblica della Donne, la Zia Malgy durante l’ultima puntata dello show di Piero Chiambretti ha fatto una dichiarazione davvero choc (per dirla alla D’Urso): ” divento mamma, Chiambretti! Lui vuole un figlio da me!”. Una dichiarazione che ha fatto divertire il pubblico presente, ma anche lo stesso padrone di casa. Non solo, Malgy ha parlato anche della profonda amicizia che lo lega a Mina che il prossimo 25 marzo festeggerà 80 anni. Un compleanno davvero speciale che il cantautore ha raccontato così dalle pagine di Vanity Fair: “ttant’anni non sono mica tanti. Mina è sempre una bambina. Me la immagino come una bella casalinga che fa le torte, che ama stare con i nipotini e lavorare all’uncinetto. Una donna molto curiosa, attenta, che legge e guarda molta televisione perché si diverte”.

Cristiano Malgioglio: “Mina? E’ pazza di me”

Durante la lunghissima intervista, Cristiano Malgioglio ha anche raccontato l’ultima chiamata ricevuta dalla grandissima Mina: “l’ultima volta che l’ho sentita mi ha detto che era pazza di me e del mio percorso: sono trasmissioni che la incuriosiscono perché per lei sono un passatempo diverso”. In realtà sono passati circa dieci anni da quella telefonata, come undici sono gli anni che Malgioglio non scrive più per lei. Gli ultimi brani, infatti, risalgono al 2009 e l’ex concorrente del GF VIP ricorda ancora bene quella telefonata: “ero in un ristorante di Madrid e a un certo punto squilla il telefono e una voce mi fa: “Ciao, sono la Mazzini”. Io all’inizio non capisco: “Cretina, sono Mina” mi fa poco dopo mentre quasi mi mettevo a urlare. È sempre stata una donna molto affettuosa”. Poi la Zia Malgy racconta come è nata “L’importante è finire”, uno dei suoi brani celebri portati al grande successo proprio dalla Tigre di Cremona: “è una canzone nata così per caso. Decidemmo di provare a mandare il pezzo a Mina, che è un po’ come se oggi qualcuno volesse scrivere per Beyoncé. A quel punto successe il miracolo: camminavo a Milano, in via Senato, la vidi e le dissi che avevo sempre sognato di scrivere per lei e che non poteva dirmi di no, e lei si mise a ridere come una pazza.”Vieni domani, ti aspetto alle 9″ rispose. Un miracolo, non ci potevo credere che l’avessi convinta ad ascoltare le mie canzoni”. Da lì la storia: il brano è diventato una hit, ancora oggi attuale, e Malgioglio è diventato uno dei cantautori più bravi della musica italiana.

Cristiano Malgioglio: “Ancora ancora ancora è nata così”

Non solo, Cristiano Malgioglio per Mina ha scritto anche “Ancora, ancora, ancora”, un brano bellissimo nato da una delusione d’amore. “A quel tempo avevo una storia con un ragazzo che non mi voleva più e, quando tornai a casa, mi sentii il cuore rotto. Squillò il telefono e decisi di rispondere solo perché mia madre in quel periodo era in Sicilia e si sarebbe preoccupata se non l’avessi sentita. “Mamma” risposi mentre piangevo. “Non sono la mamma, sono io. Dimmi che mi ami ancora” disse il mio ragazzo dall’altra parte mentre io, di getto, gli feci “dimmelo ancora, ancora e ancora”. Da lì mi venne l’idea per costruire il pezzo che, alla fine, ripercorre tutta la mia storia con quel ragazzo” ha confessato a Vanity Fair il cantautore che sul finale ha fatto anche il suo personale augurio a Mina per il suo 80esimo compleanno. “Di essere felice, anche se sono sicuro che lo sia già. A lei sono sempre piaciuti i testi con un coinvolgimento particolare, con le storie d’amore in cui non c’è il maschile e il femminile. Sempre un passo avanti a tutti” ha detto la zia Malgy.



