CRISTIANO MALGIOGLIO/ Attacca Morgan: “Tu ora stai male perché ti sfrattano ma le tue ex senza alimenti…”

Cristiano Malgioglio sarà uno degli ospiti di Non disturbare, il nuovo programma di Paola Perego in onda su Rai 1 a partire da stasera. Di Malgioglio si è tanto parlato in questi giorni, in particolare in riferimento all’attacco a Morgan dopo le sue uscite su Riccardo Signoretti. Il paroliere gli si è scagliato contro con un post su Instagram, in cui ha commentato la diatriba andata in scena a Live – Non è la d’Urso. In quell’occasione, infatti, Marco “Morgan” Castoldi si è scontrato con il direttore del settimanale Nuovo, che ha commentato senza mezzi termini la notizia dello sfratto: “Tu ora stai male perché ti sfrattano, ma le tue ex compagne sono state male perché non hai pagato gli alimenti alle tue figlie. Sono state male per anni. Non è che ti tolgono la casa perché non hai fatto niente“. Il riferimento è a Jessica Mazzoli, che dal leader dei Bluvertigo ha avuto una figlia, Lara. Castoldi si è sempre rifiutato di vederla: anche a proposito di questo, Malgioglio ha avuto qualcosa da (ri)dire. “Sarai anche un autore profondo, ma come uomo…“, ha dichiarato a margine della scorsa edizione del Grande fratello.

Cristiano Malgioglio sullo scontro Morgan-Signoretti

Di fronte alle affermazioni di Signoretti, Morgan non ha reagito subito. In un primo momento, si è limitato a ripetere: “Perdonatelo perché non sa quello che dice“. A un certo punto, il giornalista ha esclamato: “A me la casa non la toglie nessuno perché non ho fatto niente!“. Solo allora Morgan ha replicato: “Più che altro perché non possono venire dei figli a te“. La frase in questione ha gelato tutti i presenti, destinatario incluso. Riccardo è rimasto di stucco, prima di trovare la forza per chiosare: “Questa è una battuta molto infelice a cui ripenserai quando sarai sotto un ponte la prossima settimana“. Cristiano Malgioglio non era presente al dibattito, ma a quanto pare l’ha seguito in televisione. Il suo post è arrivato quasi subito: nella didascalia di una foto che ritrae Marco Castoldi, Malgioglio prorompe come segue.

Cristiano Malgioglio difende Riccardo Signoretti

Cristiano Malgioglio riprende in parte quello che aveva già detto, e cioè che Morgan è un bravo artista, sensibile e profondo, ma tale sensibilità non si riscontra nella sua vita privata. “Il genio si fa per dire… Morgan, come sostengono alcuni suoi pochi fans, offende il Direttore Riccardo Signoretti con una battuta orribile durante la trasmissione Live – Non è la d’Urso, parlando della sua situazione inerente ai suoi problemi familiari. Ottime parole quelle di Signoretti e il genio, si fa sempre per dire, lo offende con una frase disgustosa, tipo: ‘Più che altro i figli non possono venire da te’“. Malgioglio parla di “affermazioni infelici“, “di una bassezza orribile“, e si schiera apertamente con l’amico Riccardo.



