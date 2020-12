Cristiano Malgioglio “Coronavirus creato in laboratorio”/ “Il vaccino? Chi se lo fa!”

Anche questa volta Cristiano Malgioglio l’ha combinata grossa e la regia del Grande Fratello Vip 2020 a stento è riuscita a censurare le sue parole per poi richiamarlo subito in confessionale forse per strigliarlo un po’. Il paroliere continua a mietere successi tra il pubblico a casa e sui social per via della sua verve e dei suoi divertenti siparietti ma questa volta non si è trattato di un gioco ma solo di una serie di rivelazioni e di considerazioni che ha fatto sul Coronavirus parlando con Giulia Salemi. L’influencer è ormai entrata nella casa da qualche settimana e non conosce gli ultimi sviluppi del virus e della situazione che stiamo vivendo, quello che sa adesso è proprio quello che le ha rivelato Cristiano Malgioglio passando dal Coronavirus al vaccino ormai in arrivo lasciandola a bocca aperta, ma cosa ha detto di così sconvolgente il paroliere per finire in “castigo” in confessionale?

Cristiano Malgioglio “Coronavirus creato in laboratorio” e sul vaccino…

Se nelle scorse settimane è stato Paolo Brosio a finire nei guai per via di quello che ha detto sul Coronavirus e su quello che stava succedendo fuori, adesso è toccato a Cristiano Malgioglio che parlando con Giulia Salemi ha rilanciato: “La situazione fuori è terribile…adesso ci dovrebbe essere il vaccino…ma chi se lo fa!” e quando lei ha chiesto informazioni sul vaccino che è in via di somministrazione, lui ha continuato: “Sì lo hanno trovato, ma chi se lo fa?! In tutte le parti del mondo…ma se non è testato per tanto tempo che fai?! Certo magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus laboratorio, non è un virus naturale…i virus naturali sono quelli che vanno via…”. Alla fine Malgioglio è finito in confessionale, gli succederà qualcosa?



