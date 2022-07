Cristiano Malgioglio: curiosità, gossip/ Dal nuovo amore alla hit estiva “Sucu sucu”

Frizzante, energico, mai domo: Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi televisivi più amati dagli italian, ma la sua simpatia non è l’unica dote. L’artista di Ramacca è uno dei più grandi parolieri della storia italiana: la sua penna ha firmato decine di successi tra Italia e estero. Basti pensare allo straordinario legame con Mina, oppure alle collaborazioni con Iva Zanicchi, Adriano Celentano e Raffaella Carrà.

Cristiano Malgioglio, nuova hit estiva/ Il singolo "Sucu sucu" infiammerà l'estate

Paroliere, ma anche cantautore, Cristiano Malgioglio con il passare degli anni è diventato un amato personaggio televisivo. La sua genuinità e spontaneità ha conquistato gli spettatori e anche per questo motivo è richiestissimo come ospite d’onore. Pensiamo all’esperienza al Grande Fratello Vip oppure alla conduzione delle ultime due edizioni dell’Eurovision Song Contest. E non è tutto: dalla prossima stagione tv, condurrà un programma tutto suo su Rai 3. Uno show di interviste, sul modello di “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà.

Cristiano Malgioglio erede di Raffaella Carrà? / Spunta un ruolo tv inedito per lui

CRISTIANO MALGIOGLIO, IL GOSSIP E LA NUOVA HIT

Mai sposato e senza figli, Cristiano Malgioglio ha spesso fatto parlare di se per i suoi amori, anche “cantati”. Non ha mai voluto cucirsi addosso un’etichetta, tant’è che recentemente ha rivelato di essersi innamorato perdutamente dell’attrice Maria Schneider, la protagonista del celebre “Ultimo tango a Parigi”. Molto riservato, il paroliere nel 2021 ha raccontato di aver dovuto combattere contro un melanoma: una battaglia vita, grazie all’aiuto dei medici. E da qui il suo appello: “Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto la chemioterapia, sono stato preso in tempo: se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”. Per quanto riguarda il recente gossip, Cristiano Malgioglio ha recentemente spiegato di avere un fidanzato più giovane di lui, un nutrizionista di 40 anni. L’uomo, di nazionalità turca, lo aveva conosciuto a Istanbul del 2021. Non si sa molto altro, se non della lontananza forzata causa Covid. Chissà che presto l’amato artista non sveli qualche aggiornamenti per i suoi fan… già innamorati di “Sucu sucu”: l’ultimo brano di “Malgy” si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate, non ci resta che scoprire i risultati delle piattaforme.

LEGGI ANCHE:

Cristiano Malgioglio/ "Mina mi ha cambiato la vita. Sull'Eurovision..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA