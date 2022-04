Cristiano Malgioglio/ “Dargen D’Amico scriverà pezzo per me: ma ho già la hit estiva”

CHI È CRISTIANO MALGIOGLIO?

Torna questo pomeriggio l’appuntamento con “Verissimo” e tra gli ospiti del rotocalco rosa in onda su Canale 5 ci sarà anche Cristiano Malgioglio: il paroliere e personaggio televisivo, oramai un habitué dei salotti televisivi delle reti Mediaset, si racconterà infatti alla padrona di casa, Silvia Toffanin, dopo un periodo molto intenso dal punto di vista professionale, tra la partecipazione a “Tale e Quale Show” in veste di giudice e a “Il Cantante Mascherato” come concorrente subito ‘pizzicato’ dal pubblico.

In attesa di scoprire cosa dirà il 77enne cantautore originario di Ramacca (Catania), ospite di “Verissimo” proprio nel giorno del suo compleanno e prossimo a fare da commentatore all’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, c’è da registrare un piccolo siparietto social che lo ha visto protagonista indirettamente dell’ultima puntata serale de “L’Isola dei Famosi”. Durante un collegamento nella naufraga Carmen Di Pietro con lo studio, la showgirl pensa di stare parlando proprio con Cristiano Malgioglio, ottimamente imitato da Nicola Savino. “Che simpatica, è la fame che le fa pensare che io sia in studio?” ha scritto su Instagram il diretto interessato postando uno spezzone video della puntata, aggiungendo “Ma magari fossi a Cuba…” in risposta all’ipotesi scherzosa avanzata da Ilary Blasi.

CRISTIANO MALGIOGLIO, “HO GIA’ UNA HIT ESTIVA STREPITOSA E…”

Tuttavia, di recente, Malgioglio ha rivelato ai suoi fan che ha in serbo una sorpresa, e questa volta si parla di musica: in un’intervista concessa al magazine di settore “Rolling Stone Italia”, il paroliere è tornato sull’ultimo Festival di Sanremo spiegando che da lì escono a getto continuo non solo belle canzoni ma anche grandi personaggi. Uno su tutti? Dargen D’Amico: “Mi è piaciuto, lui è stupendo e mi ha promesso che scriverà un pezzo per me questa estate…” gongolava il fresco 77enne che ha avuto modo di tessere le lodi del brano “Dove si balla”.

Non solo, sempre nel corso della suddetta intervista, Malgioglio ha ammesso di essere comunque focalizzato al momento sull’Eurovision Song Contest e sui brani in gara che sta già studiando. Ad ogni modo la bella stagione è dietro l’angolo e l’accenno a un possibile featuring con Dargen D’Amico serve al buon Cristiano per lanciare la sua bomba. “Lui voleva fare una canzone estiva, ma io la hit ce l’ho già” ha rivelato al magazine, limitandosi ad aggiungere che questo nuovo pezzo sarà “strepitoso” ma senza aggiungere ulteriori dettagli in merito. Cosa bolle in pentola?

