Cristiano Malgioglio: “De André mi lanciò”/ “Sanremo? Bene Madame e Lazza, Giorgia…”

Cristiano Malgioglio ha commentato sulle colonne del quotidiano “Il Tempo” il recente Festival di Sanremo, andato in archivio con la vittoria da parte di Marco Mengoni e la sua “Due vite”. Il giudice di “Tale e Quale Show” ha individuato i suoi artisti preferiti: “Mi è piaciuta tantissimo quest’anno Madame, rappresenta il nuovo che avanza e la trovo straordinaria, nuova – ha detto –. Anche Lazza l’ho trovato veramente magico. Sinceramente mi aspettavo di più dalla canzone di Giorgia: sono da sempre un suo grande fan, la considero la voce più bella che abbiamo in Italia”.

Malgiolio: "Terrorizzato per il mio ex compagno in Turchia"/ "Non rispondeva e..."

Pensando al suo percorso professionale, Cristiano Malgioglio ha raccontato poi che da giovanissimo fu aiutato ad emergere da Fabrizio De André: “Se non ci fosse stato lui, io non avrei iniziato il mio percorso artistico. Lo tampinavo in continuazione, ero il suo stalker. Mi ricevette e mi aiutò. Aveva capito molto di me”.

Rosanna Fratello: "Cristiano Malgioglio mi fece svoltare"/ "Mi propose Playboy e..."

CRISTIANO MALGIOGLIO: “SE CI FOSSE UN REALITY SHOW PER ANDARE SULLA LUNA, IO CI ANDREI”

Un’altra artista con cui Cristiano Malgioglio ha collaborato molto in passato è stata Giuni Russo, di cui ha fornito un ricordo sentito ai lettori de “Il Tempo”: “Voci come quella di Giuni Russo non ne nasceranno più, è stata la più grande cantante che abbiamo avuto in Italia. Aveva delle capacità vocali naturali che nessuna artista del nostro Paese è riuscita ad eguagliare. Ricordo uno spettacolo in cui a complimentarsi con lei fu anche la grande Aretha Franklin!”.

Cristiano Malgioglio/ "Gina Lollobrigida grande diva, non è mai stata raccomandata"

Poi, una rivelazione, anzi, una conferma a un’indiscrezione che circolava da parecchio tempo: nel 2008 a X Factor fu Cristiano Malgioglio a scegliere Giusy Ferreri. “Ricordo che la caposquadra era Simona Ventura. Le dissi: ‘Simona, prendila’ e ci azzeccai. Aveva una voce diversa dagli altri, la timbrica è la cosa più importante”. Nel futuro professionale di Malgioglio potrebbero esserci altri reality show? “Se ce ne fosse uno per andare sulla Luna, ci andrei. Sono fatto così, voglio provare tutte le emozioni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA