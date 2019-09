CRISTIANO MALGIOGLIO DELUSO DAL FIDANZATO MICHAEL?/ “Mai farsi abbattere da un amore”

Cristiano Malgioglio deluso dal fidanzato Michael? Sui social l’eclettico artista ha pubblicato un nuovo video destinato a fare breccia nel cuore dei suoi follower e fan. Si tratta di un filmato realizzato da un fan che ha ripreso un suo momento dedicato al trucco. “Quando, dopo aver pianto per un crollo emotivo, ti trucchi e ti ricordi che sei più forte di tutto ciò e sei ancora la STRONZA di SEMPRE” si legge, mentre Rihanna canta “S&M”. Ad accompagnare questo breve filmata una didascalia scritta dalla stessa zia Malgy: “Capita nella vita ….. mai farsi abbattere di un amore inutile.. Quello non ti porta da nessuna parte perché ti toglie l’allegria”. Immediata la reazione dei fan letteralmente impazziti alla vista del video. “La nostra malgy non delude mai” scrive un utente a cui seguono una serie di commenti: “come si fa a non amarlo” fino ad un follower che scrive “santo subito!”

Cristiano Malgioglio, fidanzato: “ha 38 anni, è bellissimo!”

Dopo alcune storie finite male, Cristiano Malgioglio avrebbe ritrovato il sorriso tra le braccia di Michael, il nuovo fidanzato. Non è dato sapere di più sulla vita sentimentale del personaggio televisivo che recentemente durante alcune interviste rilasciate alla stampa ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale. L’autore di tantissimi grandi successi, come “L’importante è finire”, ha dichiarato dalle pagine di Novella2000: “mi sono innamorato. Ha 38 anni, bellissimo, turco ovunque. Addio, non chiedetemi più nulla!”. Di chi si tratta? Stando alle prime indiscrezioni il fidanzato si chiama Michael e avrebbe riportato il sorriso nella vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip dopo la grande delusione vissuta con il fidanzato irlandese.

Cristiano Malgioglio è in Turchia: cosa bolle in pentola?

A parte il ricordo di Cesária Évora, Cristiano Malgioglio terminati i suoi impegni in Italia è volato in Turchia dove è impegnato in un nuovissimo progetto al momento top secret. Di cosa si tratta? Stando alle prime indiscrezioni trapelate, il cantautore ed ex opinionista del Grande Fratello è molto legato alla capitale turca dove ha deciso di registrare il suo prossimo singolo in uscita in autunno. Una canzone che, a detta di molti, dovrebbe essere una canzone tutta da ballare che la zia Malgy inciderà in tre lingue differenti. Chissà che non possa presentarla proprio dalla sua amica Barbara D’Urso durante una della puntate della nuova edizione di Live – Non è la D’Urso!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: 1 Set 2019 alle ore 9:57 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA