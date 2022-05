Cristiano Malgioglio: “Discount di Jennifer Lopez? Chiedo scusa”/ “Non era un’offesa”

In occasione della puntata di lunedì 16 maggio 2022 de “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano, è intervenuto in qualità di ospite speciale Cristiano Malgioglio, il quale ha dato 10 all’Eurovision Song Contest 2022: “C’è stato un grande lavoro di squadra da parte delle maestranze. È stato un successo straordinario. Ci sono state canzoni che ho amato, altre no. Mi sono piaciuti i tre conduttori, in particolare Laura Pausini. Io ho studiato due mesi prima dell’Eurovision, ho 41 brani dentro la testa. Qualcuno si è arrabbiato per i miei giudizi? Io dico quello che penso”.

Nel prosieguo de “La Vita in Diretta”, Cristiano Malgioglio ha dovuto rispondere di quanto detto su Chanel Terrero, la cantante spagnola che ha preso parte all’Eurovision Song Contest 2022, definita dall’artista un “discount di Jennifer Lopez”. Quella frase, però, “non voleva essere un’offesa. Io intendevo dire che si trattava di una piccola Jennifer Lopez, non voleva essere un qualcosa di negativo. Comunque ho già in programma di proporre a Chanel un duetto da cantare in Spagna e che scriverò per lei. Ho già in mente il titolo, sarà ‘Disculpame’, ‘scusami'”.

