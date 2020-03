Cristiano Malgioglio “Diventerò mamma!”/ “Ho un amore tunisino che vuole un figlio..”

Cristiano Malgioglio è ancora il braccio destro di Piero Chiambretti e ieri sera è tornato in scena nella nuova puntata di CR4 prendendo la parola per commentare quelli che sono stati gli ospiti della serata a cominciare da Clizia Incorvaia. Il momento clou, però, è stato quello in cui ha preso la parola per annunciare qualcosa di importante della sua vita, un cambiamento che, se confermato, potrebbe davvero segnare la storia, ma di cosa stiamo parlando? Con la sua ironia di sempre, Cristiano Malgioglio di bianco vestito ha raccontato a Piero Chiambretti: “Ho un amore tunisino, ma non vuole venire qui in Italia perché ha paura del coronavirus. Vede sempre la nostra trasmissione” ma poi arriva quello che possiamo definire lo scoop del momento: “Divento mamma, Chiambretti! Lui vuole un figlio da me!”.

CRISTIANO MALGIOGLIO MAMMA?

A quanto pare non solo Cristiano Malgioglio è tornato al fianco di Piero Chiambretti dopo l’ultima mancata apparizione ma ha scelto il programma di Rete4 per svelare il suo presunto interesse amoroso e il fatto che presto potrebbe diventare mamma. Non è la prima volta che Malgioglio si mostra interessato al fatto di diventare genitore ma le sue risate e la sua ironia spesso mascherano anche quella che potrebbe essere la verità e adesso tutti si chiederanno se le sue rivelazioni sono vere oppure no? L’unica che potrebbe svelare l’arcano è l’amica Barbara d’Urso magari con una bella ospitata in una delle sue trasmissioni.

