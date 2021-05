Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi/ “Eurovision? Non so chi ci ha messi insieme”

E’ tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2021, la serata italiana sarà condotta dalla strana coppia composta da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. «E’ la Champions League della musica», ha spiegato Corsi a Oggi è un altro giorno, mentre l’autore ha ironizzato: «Non so chi ci ha messi insieme, o Coletta o Fasulo (ride, ndr). Io volevo già farlo negli scorsi ma avevo un contratto con Mediaset. L’ho chiesto io di farlo, lo commenteremo insieme».

Sergio Cammariere/ "Il pianoforte e il mare sono la mia libertà"

Cristiano Malgioglio ha poi parlato delle canzoni in gara: «Quest’anno ci sono delle canzoni bellissime, delle voci straordinarie. Noi non abbiamo delle zie o delle nipotine di Lady Gaga o di Madonna, abbiamo delle donne che non imitano nessuno. Io sono molto emozionato, è una serata molto importante e penso che io farò la sua valletta». Gabriele Corsi ha poi fatto una battuta sulla conduzione: «Abbiamo dei tempi molto stretti e limitati, ad un certo punto darò la linea a Uno Mattina perché Cristiano ha voglia di raccontare tutto (ride, ndr)».

Lino Banfi/ "Sento Serena Bortone come se fosse mia figlia"

CRISTIANO MALGIOGLIO E GABRIELE CORSI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

«Cristiano Malgioglio è una delle persone più colte, informate e pazze della musica», ha aggiunto Gabriele Corsi, mentre l’artista ha rimarcato: «Io amo molto la musica, vivo di musica fin da ragazzino, e ho scritto delle canzoni terribili (ride, ndr). Non è carino dire quale sia la più brutta, ma con una canzone brutta mi sono comprato la casa». Malgioglio ha poi parlato dei Maneskin: «Mi vestivo così una volta. Mi piace questa carica, questo rock duro e sensuale: sono belli e sono giovani, io tifo per loro». Così Corsi sul gruppo che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo: «Io ho due adolescenti in casa, hanno portato un pezzo fortissimo che guadagna con l’esibizione dell’Eurovision».

LEGGI ANCHE:

Cristiano Malgioglio/ "In Brasile mi rilasciarono grazie a... Gigliola Cinquetti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA